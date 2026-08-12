ЦИК Татарстана и центр добровольчества договорились о сотрудничестве на выборах

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана и Информационно-ресурсный центр добровольчества республики подписали соглашение о сотрудничестве. Документ сегодня на заседании ЦИК подписали председатель комиссии Андрей Кондратьев и исполнительный директор организации Айрат Мубаракшин, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Стороны договорились вместе развивать правовую культуру избирателей, рассказывать молодым и впервые голосующим гражданам об их правах и проводить совместные молодежные проекты. Отдельное направление работы – волонтеры избирательной системы. В дни голосования они будут помогать людям на избирательных участках.

В 2026 году проект охватит 14 городов республиканского значения. Волонтеры будут помогать избирателям, прежде всего пожилым людям, гражданам с инвалидностью и маломобильным гражданам, ориентироваться на участках и при необходимости сопровождать их до места голосования. При этом в саму процедуру голосования они вмешиваться не будут.

Обучение волонтеров уже началось. Каждый участник также зарегистрировался на платформе «добро.рф», поэтому после завершения проекта сможет получить в личном кабинете верифицированные часы добровольческой деятельности.

Кондратьев отметил, что соглашение закрепляет уже начавшуюся работу с волонтерами и позволяет выстроить ее на системной основе. По его словам, важно, чтобы на избирательном участке человек, которому нужна помощь, мог обратиться к подготовленному волонтеру.

Мубаракшин, в свою очередь, рассказал, что молодежь и жители Татарстана проявляют большой интерес к участию в общественной жизни через конкретные дела. Соглашение с ЦИК, по его словам, позволит системно организовать эту работу – от подготовки волонтеров до их участия в работе на избирательных участках в дни голосования.

Выборы депутатов Государственной Думы России пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года.