В «Алабуге» наградили участников студенческой стройки и ветеранов отрядов

Торжественная линейка ко Дню строителя прошла в особой экономической зоне «Алабуга». На ней наградили участников студенческой стройки, которые показали лучшие результаты в работе, а также студентов, приезжающих на трудовой проект несколько лет подряд. Поздравления получили и ветераны студенческих отрядов Татарстана.

Строительное направление остается основой движения студенческих отрядов. Его история в Советском Союзе началась в 1959 году, когда 339 студентов-добровольцев МГУ отправились на целину в Казахстан. С тех пор стройотряды стали для миллионов молодых людей символом студенческого братства и трудовой закалки.

В этом году на стройке в «Алабуге» работают более 630 студентов. Они выполняют арматурные, бетонные и отделочные работы, собирают и монтируют металлоконструкции, занимаются электромонтажом, прокладывают системы вентиляции и водоснабжения, устанавливают гидроизоляцию и кровлю.

Для ветеранов студенческих отрядов Татарстана организовали экскурсию по стройке и показали, чем занимаются студенты. Ветеранам также вручили награды за многолетний вклад в развитие движения. Кроме того, 15 жителей Татарстана в этом году получили нагрудный знак Минстроя России «За развитие студенческих строительных отрядов» и благодарственные письма ведомства.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что в 2026 году в строительных отрядах по всей России работают 50 тыс. студентов.

По его словам, именно строительные проекты дают молодым людям возможность получить профессиональные навыки, научиться работать в команде, брать ответственность и доводить дело до результата.

Всего в строительном направлении студенческих отрядов Татарстана в 2026 году задействованы 720 человек. Помимо объектов в республике, студенты работают на строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, атомной станции в Томской области и международных стройках госкорпорации «Росатом» в Египте.

Трудовые проекты Российских студенческих отрядов на территории ОЭЗ «Алабуга» проводят с 2022 года. В 2025 году на Всероссийской стройке «Алабуга Строй» установили рекорд России – в одном трудовом проекте студенческих отрядов одновременно участвовал 1941 студент строительного направления.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в рамках целей национального проекта «Молодежь и дети».