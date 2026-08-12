Аналитик Бархота предупредил о возможной блокировке переводов из-за старого ПО

Пользователи, которые не обновляют операционные системы устройств, устанавливают дополнительное программное обеспечение или используют один смартфон для всех приложений, могут оказаться под угрозой блокировки денежных переводов с марта 2027 года. Об этом «Абзацу» рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота.

По словам эксперта, банковские приложения теперь фактически проверяют данные с устройств клиентов и передают эту информацию на сервер, где принимается решение о проведении операции. В зоне риска, по его оценке, находятся владельцы смартфонов, которые не устанавливают автоматические обновления, а также пользователи различных надстроек и дополнительного программного обеспечения.

Бархота отметил, что потенциальные проблемы могут возникнуть у тех, кто не устанавливал авторизованные обновления более двух лет. Кроме того, часть программ на устройстве может не иметь необходимых сертификатов безопасности и в результате быть распознана как вредоносная. В таком случае транзакцию могут заблокировать.

Аналитик рекомендовал использовать отдельный смартфон для банковских операций. По его мнению, устройство, на котором установлено банковское приложение, лучше не использовать для общения в мессенджерах и социальных сетях.

Перед крупными переводами специалист также посоветовал сначала отправлять небольшую сумму, чтобы проверить, проходит ли операция и доходит ли она до получателя.

Бархота объяснил такую рекомендацию тем, что пользователей особенно беспокоит отсутствие понятных сроков снятия блокировок и разморозки средств. Поэтому перед значительным переводом, считает эксперт, безопаснее сначала протестировать систему небольшой суммой.