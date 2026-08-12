Электронная доска почета Татарстана: кто туда попал и как найти свое имя

За неделю работы Электронная доска почета Татарстана набрала почти 2 млн просмотров. На ней собраны имена жителей республики, которых отметили за профессиональные достижения, наставничество и общественную деятельность. Как узнать, есть ли вы в списке, и почему проект вызвал интерес у других регионов – в материале «Татар-информа».





Электронная доска почета Татарстана

Фото: кадр презентации с пресс-конференции

«Мы говорим не об абстрактных понятиях, а о конкретных людях»

В Татарстане уже неделю работает Электронная доска почета. Найти ее можно по адресу gordost.tatar.ru. На платформе размещают имена выдающихся сотрудников предприятий региона – это те, кто внес значительный вклад в развитие своей отрасли. Поощрить могут как за профессиональные награды, так и за изобретения.

Проверить, есть ли вы на Доске почета, просто – нужно ввести фамилию в строку поиска. У каждого лауреата есть карточка с фотографией, именем и краткой биографией.

Министр труда и занятости Татарстана Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе» сегодня сообщила, что сейчас на сайте значатся почти 15,3 тыс. имен.

Например, Александр Малов – участник Великой Отечественной войны, 2 октября ему исполнится 100 лет. Его призвали на фронт в 1943 году. Он участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. После войны поступил на факультет журналистики МГУ и 70 лет посвятил этому делу.

Участник СВО Раниль Зиннатуллин руководит предприятием, отец троих детей. Он победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Второй старт», где участники СВО осваивают новые профессии, и теперь будет представлять Татарстан на соревнованиях в Москве.

Ветеран, Герой Социалистического Труда Антонина Гусамова из Мамадышского района с 15 лет работала в колхозе дояркой и телятницей, недавно ей исполнилось 100 лет.

Гулия Гатауллина – молодая воспитательница детского сада. Ее по своей инициативе выдвинуло родительское сообщество, назвав лучшим воспитателем.

«Мы говорим не о цифрах, не об абстрактных понятиях, а о конкретных людях. Мы показываем их, и вся республика их видит», – подчеркнула Зарипова.

Министр труда и занятости Татарстана Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе» сегодня сообщила, что сейчас на сайте значатся почти 15,3 тыс. имен Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Лидеры по количеству лауреатов – Казань, Набережные Челны и Альметьевск

Активнее всего своих сотрудников выдвигали в оборонной и обрабатывающей промышленности, нефтяники, транспортники, дорожники, строители, представители сельского хозяйства, образования и социальной защиты, рассказала Зарипова. Лидеры по количеству лауреатов среди муниципалитетов – Казань (5 998 человек), Набережные Челны (2 103) и Альметьевск (688).

Зарипова также напомнила критерии отбора для включения в список лауреатов: стаж не менее трех лет, отсутствие дисциплинарных взысканий, профессиональные достижения. Также учитывается наставническая и волонтерская деятельность. Выдвигать кандидатов могут трудовые коллективы, профсоюзные организации и те, кто потребляет услуги (например, родители выдвигают воспитателя). Решение проходит обсуждение внутри коллектива и утверждается у руководства предприятия.

Доска будет обновляться ежегодно. Как пояснила Зарипова, каждый год приходят новые молодые кадры, кто-то уходит на пенсию, и доска должна отражать эту смену поколений.

По данным заместителя министра цифрового развития Татарстана Булата Габдрахманова, на сегодня Электронную доску почета посетили более 100 тыс. человек, а общее число просмотров превысило 1,8 млн.

«Такого проекта не было ни в одном регионе России. Пока конкретные предложения не поступали, но мы видим интерес. Уже почти 2 млн просмотров на платформе – и большая часть из других регионов. Бренд становится известным», – поделился результатами спикер.

Представителей выдвинули более 500 предприятий

На Электронную доску почета Татарстана своих представителей выдвинули более 500 предприятий промышленности и торговли.

Первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов выделил самые активные предприятия. Среди них КАМАЗ, «Татнефть», Казанский авиационный завод, «Казаньоргсинтез», Казанский пороховой завод, Зеленодольский завод имени Горького, Казанский вертолетный завод, «Аммоний» и другие.

«Для промышленности Электронная доска почета не столько форма нематериального поощрения, сколько взгляд в будущее – возможность на примере лучших воспитывать молодое поколение. Молодежь должна видеть, что труд тех, кто вносит вклад в экономику, ценят, уважают и поощряют. Поэтому наши предприятия оказались в числе лидеров по количеству кандидатов на этом сайте. Очень символично, что Доска почета появилась в Год воинской и трудовой доблести в РТ, и, конечно, на ней представлены ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, которые вернулись на производства», — отметил Родион Карпов.

Главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На Доске почета имена 47 журналистов

На Электронной доске почета сейчас значатся и имена 47 журналистов Татарстана. Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Это очень хорошая форма поощрения. У нас из отрасли на сегодня 47 человек представлены на Доске почета. Но работа не закончена, мы будем ее продолжать, вовлекать все больше и больше людей», – сказал Салимгараев.

На пресс-конференции некоторым представителям средств массовой информации торжественно вручили свидетельства о занесении на Доску почета. В том числе – главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Также среди награжденных: главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина, главный редактор еженедельной газеты «Мадани жомга» Лемон Леронов, главный редактор радио «Китап» Алмаз Миргаязов, заместитель директора – начальник службы радиовещания ГТРК «Татарстан» Тауфик Сагитов, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

«У нас с вами раньше доски почета были только за проходной предприятий. То есть ее видел только трудовой коллектив. У вас в «Татмедиа» тоже можно увидеть имена выдающихся сотрудников на стене. Но теперь их видит вся страна!» – отметила Зарипова.