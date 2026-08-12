Центральной темой «Пастернаковских чтений» в Менделеевске станет анатомия чувств

12 и 13 сентября в Менделеевске пройдет IV Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». В этом году его центральной темой станет «анатомия чувств» – организаторы предлагают поговорить о том, как эмоции проявляются в литературе и на сцене.

Фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО и ежегодно объединяет на менделеевской сцене десятки ведущих театров России. В предыдущие годы программа была посвящена прежде всего Бондюжскому периоду жизни Бориса Пастернака. Именно в Бондюге, как раньше назывался Менделеевск, будущий нобелевский лауреат, по мнению исследователей, определился с литературным путем. Влияние этого периода впоследствии отразилось в его творчестве.

В прошлом году организаторы расширили программу, включив в нее произведения поэтов Серебряного века. В этом году фестиваль выходит еще шире: в афише появились постановки и читки не только поэзии, но и прозы, в том числе произведений русской классики.

«Фестиваль растет и становится более глубоким по своему содержанию. Творчество Бориса Пастернака безгранично, но мы последовательно расширяем границы, обращаясь и к его современникам, а в этом году и ко всей классике русской литературы. В программе появились постановки по Чехову, Довлатову, есть независимые театральные проекты, такие как «ӨЙ ТЕАТР», – рассказал глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Тема «анатомии чувств» в этом году станет не просто формальным названием фестиваля. Организаторы предлагают рассмотреть эмоцию через ее конкретные проявления – в жесте, паузе, интонации и даже окружающей обстановке.

Еще в прошлом году фестиваль отказался от привычного формата пленарных заседаний. Встречи критиков, искусствоведов и театралов проходят в формате «Литературной гостиной», который отсылает к традициям литературных салонов XVIII–XIX веков.

«Литературные гостиные вполне можно назвать культурным феноменом, ведь именно там шел живой разговор, дискуссии о литературе, высказывались разные взгляды, звучали премьеры стихотворений в исполнении самих авторов. Это была живая площадка для общения. И создавая такой формат, мы не хотели формализма, именно к такому живому диалогу мы стремились. И если раскладывать «анатомию чувств» в произведениях наших классиков, то только через живые эмоции в нашей гостиной», – отметил генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Гостями «Литературной гостиной» традиционно становятся актеры, режиссеры, критики и другие профессионалы, которые знают театр изнутри и ежедневно работают с произведениями классиков.

В этом году в Менделеевск приедут представители МХТ имени Чехова, мастерской Николая Фоменко, Российского академического молодежного театра, а также режиссеры ГИТИСа. Организаторы обещают и неожиданные театральные перевоплощения, однако полную афишу пока не раскрывают.

По традиции фестиваль предварит поэтический челлендж. Принять участие в нем может любой желающий: необходимо записать видео с чтением стихотворения любого автора на любом языке и отправить его в официальную группу «Пастернаковских чтений». Лучшие участники получат призы.

Собственные проекты к фестивалю готовят и жители Менделеевска. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив летом в городе начала работу творческая лаборатория «Химия слова». Вместе с приглашенными экспертами горожане создают арт-объекты, посвященные истории, легендам и загадкам Менделеевска.

Еще одна лаборатория посвящена театру. Вместе с режиссерами жители города готовят собственную постановку. Презентация арт-объектов и спектакля состоится в дни «Пастернаковских чтений» – 12 и 13 сентября.

Таким образом, фестиваль в этом году объединит профессиональную театральную сцену, литературные дискуссии и творчество самих жителей Менделеевска, а «анатомия чувств» станет общей темой для разговора о классической литературе и современном театре.