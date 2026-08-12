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Общество 12 августа 2026 20:13

Команды крупнейших предприятий Татарстана готовятся к гонкам на китайских лодках

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Команды крупнейших предприятий Татарстана готовятся к гонкам на китайских лодках
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На озере Нижний Кабан проходят тренировки к гонкам на китайских лодках «Дракон». В соревнованиях участвуют 18 команд, представляющих крупнейшие предприятия и ведомства Татарстана.

Гонки проходят на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой команде выступают десять гребцов, барабанщик, задающий ритм движения, и рулевой. Согласно правилам соревнований, в составе экипажа обязательно должна быть как минимум одна женщина.

«Выигрывают, как правило, те, кто гребет синхронно. Это вопрос командообразования», – отметил судья соревнований, исполнительный директор федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Александр Васильев.

В день соревнований заплыв пройдет на дистанции 200 метров. Всего каждая команда произведет два заплыва, по итогам которых будут определены финалисты. Команды, показавшие лучший результат, примут участие в третьем решающем заплыве.

Гонки на драконьих лодках, китайский национальный вид спорта, начал популяризироваться в России с 1995 года. В Татарстане соревнования по данному виду спорта проводятся пятый год. Второй год подряд эти соревнования проводятся в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай».

Гонки состоятся 16 августа и станут одним из ярких событий культурной программы IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Посмотреть соревнования смогут все желающие бесплатно.

Популярность традиционного китайского праздника способствует развитию не только культурного, но и экономического сотрудничества. Как отмечают в Министерстве промышленности и торговли РТ, объем внешнеторгового оборота между Татарстаном и Китаем традиционно занимает второе место среди всех стран партнеров. По итогам 2025 года он составил 3,3 млрд долларов.

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. Деловая программа включает в себя такие направления, как межгосударственный диалог, креативная экономика, медицина, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, медиа, право, транспорт, сельское хозяйство, туризм и строительство.

#гребной спорт #форум РОСТКИ
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