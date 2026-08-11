В Нижнекамском районе за шесть лет благоустроили 401 двор

В Нижнекамском районе за шесть лет реализации программы «Наш двор» благоустроили 401 дворовую территорию на общую сумму 4,4 млрд рублей. Работы изменили условия проживания 102 663 жителей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

В этом году в рамках программы в районе приводят в порядок 55 дворов. Восемь территорий расположены в Шереметьевке и Камских Полянах.

В 21 дворе в этом году предусмотрена также замена сетей горячего водоснабжения и отопления. В большинстве случаев ремонт инженерных коммуникаций и благоустройство проводились одновременно.

На территориях, где требовалась масштабная замена магистральных и внутриквартальных сетей, сначала завершили модернизацию инженерной инфраструктуры, после чего приступили к благоустройству дворов.

Программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ее ключевая особенность – учет мнения жителей: по каждому двору проводится не менее трех встреч, в ходе которых обсуждаются и утверждаются проекты благоустройства.