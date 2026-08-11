Лесоводы РТ начали заготовку семян березы повислой в рамках нацпроекта

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Специалисты лесной отрасли Татарстана приступили к заготовке семян березы повислой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства республики.

Работы предусмотрены региональным проектом «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», отметила ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Антонова.

«Согласно плану, в этом году необходимо собрать 805 килограммов семян березы, ясеня и липы. После обработки сырье заложат на хранение в специализированные склады. В дальнейшем семена используют для выращивания посадочного материала в питомниках республики», – рассказала специалист.

По ее словам, всего с начала текущего, 2026 года работниками подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ – лесхозов собрано 1174 килограмма семян, в том числе 617 килограммов семян сосны, 342 килограмма семян ели и 215 килограммов прочих пород.

Заготовка семян лесных растений входит в число дополнительных показателей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Следующим этапом работ станет сбор желудей дуба. Общий план заготовки лесосеменного сырья в республике на текущий год установлен на уровне не менее 11 455 килограммов.

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