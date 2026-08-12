«Татнефть» довела число климатических проектов в российском реестре до 63

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» зарегистрировала еще три климатических проекта, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и снижение энергозатрат при поддержании пластового давления. Об этом сообщает газета «Нефтяные вести».

Энергоэффективные насосы объемного действия установили на КНС-4Б НГДУ «Джалильнефть», КНС-57 НГДУ «Азнакаевскнефть» и КНС-88 НГДУ «Елховнефть». Новое оборудование заменило центробежные насосные агрегаты, что позволит сократить потребление электроэнергии при закачке жидкости.

Ожидаемый объем выпуска по трем проектам составит 9926 углеродных единиц. Расчетный период для КНС-4Б продлится до конца 2032 года, для КНС-57 и КНС-88 – до конца 2033 года.

Валидацию проектов провело малое инновационное предприятие «НЭС Профэксперт». После регистрации новых инициатив доля «Татнефти» в российском реестре углеродных единиц составляет 63 проекта из 130 зарегистрированных.

Сейчас в обращении компании находится 1,153 млн углеродных единиц, а потенциальный объем их выпуска по всем климатическим проектам оценивается в 4,774 млн единиц за весь период реализации.