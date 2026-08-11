УФНС по РТ: вычет за лечение доступен пенсионерам с доходом или через супруга

В Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан продолжают поступать обращения граждан по вопросам получения налоговых вычетов. Одна из часто задаваемых тем – возможность получения социального вычета за платные медицинские услуги неработающими пенсионерами.

Согласно полученной информации, ключевым условием для предоставления вычета является наличие дохода, облагаемого НДФЛ. Пенсионное обеспечение налогом не облагается, следовательно, у неработающего пенсионера налоговая база для возврата НДФЛ отсутствует. Получить вычет только на основании пенсии невозможно.

При этом законодательство предусматривает исключения. Вернуть часть средств можно при наличии иных налогооблагаемых доходов – например, от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости или транспортного средства, а также по договорам гражданско-правового характера.

Произведенные пенсионером расходы на платные медицинские услуги могут быть заявлены на вычет работающим супругом, согласно ведомству. Для этого клиника должна выдать справку об оплате на его имя. Если лечение родителей оплачивали дети, вычет может заявить ребенок — справка оформляется на того, кто произвел расходы.

Декларацию можно подать в течение трех лет после года, в котором были произведены расходы. Максимальная сумма расходов, принимаемая к вычету, составляет 150 тыс. рублей — сумма налога к возврату — 19,5 тыс. рублей. Вычет не может превышать сумму НДФЛ, фактически уплаченного за год.

Таким образом, неработающий пенсионер может вернуть налог за лечение только при наличии официального дохода, облагаемого НДФЛ, либо оформив вычет через работающего супруга. Главное — правильно оформить документы и подать декларацию в течение трех лет. Подробная информация доступна на сайте ФНС России.