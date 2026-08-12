Автоэксперт Баканов назвал самые «ржавеющие» машины

Ржавчина со временем может появиться практически на любом автомобиле, однако скорость развития коррозии во многом зависит от качества заводской защиты кузова. Наиболее устойчивыми к внешним воздействиям считаются многие европейские модели: производители используют оцинковку, а также наносят достаточно толстый слой лакокрасочного покрытия. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«В целом, можно сказать, что большая часть европейских машин менее подвержена коррозии. Сюда можно включить и автомобили, предназначенные для российского рынка, у которых есть дополнительная обработка и нанесена определенная мастика», – отметил специалист.

По словам Баканова, у автомобилей корейских марок слой краски зачастую тоньше, чем у европейских машин. Это характерно и для ряда других азиатских производителей, включая японские бренды. Кроме того, менее эффективной антикоррозийной защитой могут отличаться автомобили, выпущенные для китайского рынка. Поэтому повреждения лакокрасочного покрытия в виде сколов на таких машинах способны со временем покрываться ржавчиной.