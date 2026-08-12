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Происшествия 12 августа 2026 14:38

Семеро мошенников пойдут под суд в Казани за обман граждан на 17 млн рублей

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Дело о мошенничестве в особо крупном размере, заведенное в отношении семи человек, передано в Советский районный суд Казани. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2024 года злоумышленники организовали колл-центр и обзванивали жителей Татарстана, Республики Марий Эл, Республики Мордовия и Удмуртской Республики. Под различными предлогами, будь то «сохранение сбережений», «декларирование средств» и т.п., аферисты обманули граждан на 17 млн рублей. Жертвами становились преимущественно пожилые люди.

#мошенничество в особо крупном размере #Советский районный суд Казани #Прокуратура Татарстана
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