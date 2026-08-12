Казань вошла в десятку финалистов конкурса «Семейная столица России»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Глава Мордовии, секретарь регионального отделения «Единой России» и председатель комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Артем Здунов назвал 10 городов, которые вышли в финал Всероссийского конкурса «Семейная столица России». Об этом он сообщил 12 августа во время традиционного прямого эфира, передает пресс-служба партии.

По словам Здунова, на конкурс поступили заявки от 60 городов России. Экспертный совет рассмотрел их и определил финалистов. Ими стали Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск.

В ближайшее время эксперты посетят каждый город-финалист с инспекционным визитом.

Города, которые не вышли в финал, но показали лучшие результаты по основным демографическим показателям, смогут побороться за победу в отдельных номинациях. Среди них – «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства» и «Город семейной стабильности».

Победителя конкурса и лидеров в номинациях объявят в октябре 2026 года.

Всероссийский конкурс «Семейная столица России» проводится совместно с Минтрудом России по инициативе комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья». Инициативу поддержали Президент России и Правительство страны.