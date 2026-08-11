В Камских Полянах открылась выставка «Гордость России – ее сыновья»

В молодежном центре «Алан» в Камских Полянах открылась фотовыставка «Гордость России – ее сыновья», посвященная памяти земляков, погибших в зоне специальной военной операции.

Открытие экспозиции прошло в торжественной и трогательной обстановке. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы Камских Полян Татьяна Краснова. Она отметила, что выставка станет началом большой работы по сохранению памяти о погибших земляках и в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.

Особое место в церемонии заняло выступление матери погибшего военнослужащего Руслана Самигуллина. В ее словах прозвучали боль утраты, вера и сила духа.

Право открыть выставку предоставили ветерану СВО и родственникам погибших военнослужащих. В экспозиции представлены фотопортреты героев, их личные вещи и письма, позволяющие сохранить память о земляках не только как о военнослужащих, но и как о людях, которые жили рядом, работали, создавали семьи и строили планы на будущее.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов в память о погибших.

Жителей и гостей Камских Полян приглашают посетить выставку. Ее экспозиция будет дополняться, чтобы сохранить для будущих поколений историю земляков, отдавших жизнь при выполнении воинского долга.