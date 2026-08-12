Казань принимает соревнования по софтболу II Спартакиады народов России

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Соревнования по софтболу в рамках II Всероссийской Спартакиады народов России проходят в Казани с 10 по 16 августа. Все матчи состоятся на стадионе «Центральный».

11 августа команды провели три встречи предварительного этапа. Сборная Москвы обыграла команду Санкт-Петербурга со счетом 11:1, Московская область победила Костромскую область – 14:0, а сборная Республики Крым оказалась сильнее команды Хабаровского края – 13:0.

Все три матча завершились досрочно в четвертом иннинге из-за большой разницы в счете.

В турнире участвуют шесть сборных: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Хабаровского и Костромского краев. Финальные встречи и церемония награждения запланированы на 16 августа.

Соревнования проходят в рамках главного национального спортивного события 2026 года, участниками которого стали около 12 тыс. сильнейших спортсменов со всей России.