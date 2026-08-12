news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 августа 2026 15:47

Казань принимает соревнования по софтболу II Спартакиады народов России

Читайте нас в
Телеграм
Казань принимает соревнования по софтболу II Спартакиады народов России
Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Соревнования по софтболу в рамках II Всероссийской Спартакиады народов России проходят в Казани с 10 по 16 августа. Все матчи состоятся на стадионе «Центральный».

11 августа команды провели три встречи предварительного этапа. Сборная Москвы обыграла команду Санкт-Петербурга со счетом 11:1, Московская область победила Костромскую область – 14:0, а сборная Республики Крым оказалась сильнее команды Хабаровского края – 13:0.

Все три матча завершились досрочно в четвертом иннинге из-за большой разницы в счете.

В турнире участвуют шесть сборных: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Хабаровского и Костромского краев. Финальные встречи и церемония награждения запланированы на 16 августа.

Соревнования проходят в рамках главного национального спортивного события 2026 года, участниками которого стали около 12 тыс. сильнейших спортсменов со всей России.

#спартакиада
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

12 августа 2026
Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

11 августа 2026
Новости партнеров