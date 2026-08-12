Сотрудники МВД по РТ присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Фото: МВД по РТ

В республиканском молодежном центре «Костер» сотрудники МВД по РТ совместно с представителями Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» провели всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка», приуроченную ко Дню физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Энергичную разминку для 170 детей подготовил и провел старший инспектор отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом МВД по РТ. Ребята с интересом выполняли комплекс спортивных упражнений.

После мероприятия для детей подготовили сюрприз – полицейские-кинологи выступили вместе со своими четвероногими подопечными, продемонстрировав выучку и дисциплину питомцев.

Фото: МВД по РТ

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции показали ребятам патрульные мотоциклы и автомобили. При этом, каждый ребенок мог посидеть за рулем и почувствовать себя настоящим полицейским. О важности соблюдения правил дорожного движения детям, в том числе при использовании самокатов, рассказали сотрудники ГБУ БДД. Помимо участия в викторине с призами дети также смогли прокатиться на велосипеде.

Фото: МВД по РТ

Особенный интерес у ребят вызвали эксперты-криминалисты, которые показали, что находится в криминалистическом чемодана и показали, как снимаются отпечатки пальцев. На память каждый ребенок мог забрать себе свои собственные отпечатки.

Фото: МВД по РТ

Детям также рассказали об особенностях работы патрульно-постовой службы, а также рассказали какие спецсредства помогают сотрудникам ППС обеспечивать правопорядок на улицах. Ребята могли не только потрогать экипировку, но и примерить ее.

Аналогично, сотрудники оперативно-разыскной части познакомили ребят со своей спецтехникой и экипировкой. Дети остались очень довольны и благодарили полицейских за интересное мероприятие.