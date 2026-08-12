Татарстан снова выиграл 500 млн на парки: на что направят федеральные деньги

Пять проектов из Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На их реализацию республика получит 475,3 млн рублей федеральных средств. Новые общественные пространства появятся в 2027–2028 годах. Рассказываем, что именно благоустроят и как изменятся эти территории.





В оформлении парка Нефтехимиков решили соединить две особенности Нижнекамска – промышленную историю и природу

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Нижнекамск

В Нижнекамске обновят парк Нефтехимиков. На его реновацию город получит 112,8 млн рублей.

На его реновацию парка Нижнекамск получит 112,8 млн рублей Рендер предоставлен пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В общественном пространстве появятся новые детские площадки, павильон с амфитеатром для мероприятий и отдельная площадка для выгула собак. Для прогулок оборудуют дополнительные места для отдыха и освещение, территорию озеленят.

В общественном пространстве появится амфитеатр для мероприятий Рендер предоставлен пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В оформлении парка решили соединить две особенности Нижнекамска – промышленную историю и природу. В элементах благоустройства появятся мотивы химических молекул и кристаллов, а зеленые аллеи и природные формы будут их дополнять. Тему химии покажут и через игровые элементы и арт-объекты.

Первый этап обновления парка уже начался при поддержке СИБУРа и администрации Нижнекамского района.

Для прогулок оборудуют дополнительные места для отдыха и освещение, территорию озеленят Рендер предоставлен пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Победа в конкурсе – это прежде всего признание нашей совместной работы с жителями, СИБУРом и Институтом развития городов Татарстана. Мы не просто обновляем парк – мы создаем пространство, которым нижнекамцы смогут пользоваться круглый год: гулять с детьми, заниматься спортом, отдыхать и проводить городские мероприятия. При этом для нас важно, что концепция сформирована с учетом предложений самих жителей. Уверен, что обновленный парк станет одной из визитных карточек Нижнекамска и хорошим подарком городу к 60-летию «Нижнекамскнефтехима», – сказал «Татар-информу» мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Обновленный парк станет одной из визитных карточек Нижнекамска и хорошим подарком городу к 60-летию Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Бугульма

В Бугульме обновят Детский парк, на благоустройство которого город получит 104,7 млн рублей. Парк на улице Ленина – одно из самых популярных мест для семейного отдыха и проведения городских мероприятий.

В Бугульме обновят Детский парк, здесь появятся сцена, современные детские площадки, воркаут-зона и новые прогулочные маршруты Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

После обновления рядом с аттракционами появятся современные детские площадки, воркаут-зона и новые прогулочные маршруты.

Для городских мероприятий оборудуют отдельную событийную площадку с навесами и сценой. Здесь можно будет проводить праздники, концерты и другие мероприятия. Территория также должна стать удобной и для тех, кто приходит сюда с детьми, и для тех, кто просто хочет прогуляться или заняться спортом.

Парк на улице Ленина – одно из самых популярных мест для семейного отдыха Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

«Для нас эта победа особенно важна, потому что Бугульма три года подряд подавала заявку на конкурс, но только сейчас смогла получить федеральную поддержку. Мы заранее начали готовить проект, вместе с Институтом развития городов Татарстана собрали сильную команду и на каждом этапе советовались с жителями, учитывая их идеи и пожелания. Благодаря этому в следующем году сможем продолжить благоустройство Детского парка и перед его 250-летием превратить его в современное, интересное и удобное пространство для детей и родителей», – прокомментировал «Татар-информу» глава Бугульмы Дамир Фаттахов.

Лениногорск

В Лениногорске благоустроят территорию, расположенную между улицами Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова. На воплощение проекта город получит 104,7 млн рублей.

В Лениногорске благоустроят территорию, расположенную между улицами Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Территория расположена в самом центре Лениногорска — рядом с административными зданиями и главным городским променадом, проспектом Ленина. При этом сейчас она фактически оторвана от окружающего городского пространства. Проект благоустройства должен связать ее с соседними улицами и сделать полноценной частью центра города.

Часть задуманных изменений в Лениногорске уже начали воплощать. В частности, благоустраивается территория бывшего парка «Малыш» и пространство вокруг Центра культурного развития «Космос».

Сейчас территория фактически оторвана от окружающего городского пространства Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

После завершения работ территорию разделят на несколько функциональных зон. Здесь появятся площадь для городских мероприятий, площадка для экстремальных видов спорта со скалодромом, а также творческое пространство с шахматными столами и кинопавильоном.

Для спокойного отдыха обустроят сенсорный и яблоневый сады с местами для отдыха. Для детей и подростков появятся лаборатория под открытым небом и площадка для изучения правил дорожного движения.

На реализацию всех пяти проектов республика получит 475,3 млн рублей федеральных средств Фото: © пресс-служба Бугульминского района

«В этом году конкурс побил рекорд по числу участников – 582 заявки из 82 регионов страны, и только 294 проекта признаны победителями. Мы в их числе. Для Лениногорска эта победа особенно важна: наш парк продолжит преображаться уже в следующем году и обязательно станет сердцем города, современным центром притяжения для жителей всех возрастов. Спасибо каждому, кто верил в проект, поддерживал нас и голосовал», – написал в «МАКСе» глава Лениногорского района Марат Гирфанов.

Апастово

В Апастове благоустроят центральный парк и прилегающую территорию. На реализацию проекта поселок получит 80,6 млн рублей. Сегодня парк – одно из главных общественных мест поселка, однако пока он больше используется как территория, через которую жители проходят по дороге к другим объектам.

В Апастове благоустроят центральный парк и прилегающую территорию Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Основная идея проекта – связать разные части центра Апастова удобными пешеходными маршрутами и создать пространства для жителей разных возрастов. В оформлении используют холмистый рельеф местности, а также мотивы, связанные с традицией татарского чаепития и домашним уютом.

Некоторые изменения уже начались. Этим летом благодаря инициативе жителей в парке появился арт-объект «Кораблик». Он быстро стал местом проведения концертов и мастер-классов.

Главным местом отдыха станет «чайная площадь» с фонтаном Рендер из канала в «МАКСе» главы Апастовского района Айрата Зиганшина

После комплексного благоустройства вход в парк оформят арт-объектом «Узак парк» и «чайной гостиной». Рядом высадят яблони, люпины и тимьян. Главным местом отдыха станет «чайная площадь» с павильоном, фонтаном и скамейками. Для праздников и других крупных мероприятий оборудуют отдельную площадку, которой можно будет пользоваться в любое время года.

Детскую площадку сделают с учетом естественного холмистого рельефа Рендер из канала в «МАКСе» главы Апастовского района Айрата Зиганшина

Отдельное внимание уделят детям и молодежи. Рядом со школой появится школьный сквер с арт-объектом «Древо знаний» и фотозоной среди цветущих яблонь. Детскую площадку сделают с учетом естественного холмистого рельефа – она будет интересна не только маленьким детям, но и подросткам.

В парке проложат беговой маршрут и оборудуют площадку для стритбола.

Сегодня парк – одно из главных общественных мест поселка, однако пока он больше используется как территория, через которую жители проходят по дороге к другим объектам Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

«Впереди ответственная задача – воплотить задуманное в жизнь и сделать центральный парк комфортным местом для отдыха, общения и проведения мероприятий для жителей и гостей района», – прокомментировал победу нашему агентству глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

Билярск

В Билярске благоустроят исторический центр в границах улиц Ленина, Урицкого и Красноборской. Для этого село получит 72,5 млн рублей.

Сегодня центральная часть Билярска развивается отдельными участками: где-то прерываются тротуары, значительную часть территории занимают стихийные парковки, а пешеходные маршруты между школой, Домом культуры, магазинами и другими объектами не связаны между собой. После благоустройства центр села хотят сделать более удобным и цельным, сохранив при этом его привычный уклад и исторический облик.

Главным элементом проекта благоустройства исторического центра Билярска станет новый пешеходный променад Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Главным элементом проекта станет новый пешеходный променад. Он пройдет через центр Билярска и соединит основные общественные и туристические объекты. Территорию благоустройства разделят на шесть зон, каждая из которых будет выполнять свою функцию.

Рядом с Домом культуры восстановят сквер с фонтаном – здесь можно будет отдыхать и проводить небольшие мероприятия. На улице Калинина приведут в порядок парковку и сделают непрерывные тротуары, чтобы сохранить удобный доступ к магазинам.

Для туристов обустроят пешеходный маршрут к музею Арбузова, а также создадут мемориальный парк. Еще одна прогулочная зона появится вдоль реки Билярки. Разрозненные спортивные площадки объединят в единый комплекс, сделав его более безопасным и удобным.

На территории променада и скверов обновят покрытия, установят скамейки и другие элементы благоустройства, сделают современное освещение и высадят новые растения.

Сегодня центральная часть Билярска развивается отдельными участками Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

«Победа в конкурсе дает нам возможность реализовать масштабный проект, который район самостоятельно не смог бы осуществить в таком объеме. Речь идет не об отдельном сквере или улице – мы создадим единый исторический центр Билярска, объединив общественные, туристические, прогулочные и спортивные пространства. При этом сохраним главное – исторический облик и особую атмосферу древнего Биляра. Уверен, обновленный центр станет комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов, а развитие Билярска даст дополнительный импульс малому бизнесу и сфере услуг», – прокомментировал «Татар-информу» глава Алексеевского района Сергей Демидов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2018 года Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подготовку конкурсных заявок курирует Институт развития городов Татарстана. К работе подключаются администрации муниципалитетов, местные жители и сообщества, а также эксперты в области градоэкологического каркаса, сохранения наследия, историко-культурного и социально-экономического анализа.

По итогам конкурсной кампании 2018–2026 годов Татарстан сохраняет статус одного из лидеров по числу победных заявок. За это время республика привлекла 4,4 млрд рублей федеральных грантов на создание и обновление 60 общественных пространств в 24 населенных пунктах.

В прошлом году республика выиграла гранты на шесть проектов.

Видео: канал в «МАКСе» главы Апастовского района Айрата Зиганшина