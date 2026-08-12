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СВО 12 августа 2026 16:38

Участники СВО и их близкие могут получить психологическую помощь на Госуслугах

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Получить бесплатную психологическую помощь участники СВО и их семьи могут на портале Госуслуг – в специальном разделе для военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил РФ и их близких. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Платформа работает как удобный навигатор, здесь собраны все инструменты профессиональной психологической поддержки. В разделе можно найти пошаговые инструкции, адреса и телефоны региональных центров психологической помощи, а также контакты военкоматов, где проводятся видеоконсультации. Специалисты готовы поддержать в самые сложные моменты: при переживании утраты, переменах в жизни или семейных конфликтах.

Как получить помощь:
1. Прийти на личную очную встречу.
2. Поговорить по видеосвязи.
3. Позвонить на круглосуточную горячую линию, если помощь нужна прямо сейчас.

Психологическая помощь оказывается конфиденциально: обращение не фиксируется, информация не передается третьим лицам, а телефонный разговор может быть анонимным.

«В Татарстане выстроена комплексная работа с обращениями, поступающими от участников СВО и членов их семей. На портале «Госуслуги» в разделе "Меры поддержки для защитников Отечества" можно узнать о федеральных и региональных мерах поддержки. В республике также работает портал "Забота о СВОих" и чат-бот в мессенджере Макс "Забота о СВОих Татарстан". Горячая линия "117" принимает более 80% обращений от военнослужащих и их родственников, а в многофункциональных центрах Татарстана действует 35 видов поддержки», — рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

#СВО #помощь участникам СВО #психологическая помощь #госуслуги рт
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