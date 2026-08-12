Двое детей и женщина погибли в ДТП с тремя авто на трассе в Татарстане

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Три человека погибли в страшном ДТП, произошедшем сегодня вечером в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, на 9-м километре трассы Казань – Ульяновск 54-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Казани в сторону Ульяновска, выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями: «Лада Калина» и «Лада Искра».

В результате аварии погибли пассажиры автомобиля «Лада Искра» – 42-летняя женщина, а также дети в возрасте 10 и 4 лет. Они скончались на месте от полученных травм. Пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехала и.о. прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. По данному факту начата проверка, сообщает Прокуратура Татарстана.