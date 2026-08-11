Для строительства жилья в Татарстане выявили почти 2,7 тыс. га земли

Для жилищного строительства в Татарстане с начала года нашли 3 727 территорий и 628 земельных участков общей площадью почти 2 668 га. Их выявили в рамках проекта «Земля для стройки», который входит в государственную программу «Национальная система пространственных данных» (НСПД), сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Свободные территории и участки расположены в 28 районах республики. Больше всего земли по площади в этом году выявили в Бавлинском районе – 298 га, Муслюмовском – 220,5 га, Чистопольском – 167 га, Дрожжановском – 150,3 га, Алькеевском – 119,5 га и Тетюшском – 97 га.

Сейчас в земельном банке Татарстана насчитывается более 8 тыс. участков и территорий общей площадью 6,3 тыс. га.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Андрей Парамонов сообщил, что до конца года планируется выявить около 4,2 тыс. га земли. Информацию о доступных участках жители Татарстана и других регионов могут получить на Единой цифровой платформе НСПД через сервис «Земля для стройки».

По словам Парамонова, на сегодняшний день для жилищного строительства в республике уже вовлечены 604 земельных участка общей площадью более 338 га.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев объяснил, как работает сервис. После обращения через портал НСПД уполномоченный орган определяет форму собственности участка – федеральную, региональную или муниципальную. Затем землю выставляют на электронный аукцион, и его победитель получает право пользоваться выбранным участком.

Право собственности на землю, как отметил Галиев, возникает после выполнения разрешенного вида использования участка – то есть после реализации заявленного проекта строительства.