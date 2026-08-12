В Казани прошел Volga Fashion Show

Фото: пресс-служба Volga Fashion Show

Volga Fashion Show, объединивший дизайнеров, представителей креативных индустрий, стилистов, блогеров, журналистов и любителей современной моды, прошел 8 и 9 августа в новом ЦУМе в Казани.

Главной частью программы стали показы коллекций более 30 дизайнеров из разных регионов России. Свои работы представили авторы и бренды из Костромы, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Челябинска, Калининграда, Татарстана и других регионов.

В показах также приняли участие резиденты Центра уникального мастерства – национальный бренд одежды и экипировки «АЙДА sport», ALGA, татарстанские бренды «Ләлә» и «Осталар», бренд украшений KĀYA (Кайа), а также студия татарского дизайна и вышивки «Гузэллек».

Фото: пресс-служба Volga Fashion Show

Главной темой шоу стало переосмысление национальной айдентики. Дизайнеры обращались к культурному коду через современный дизайн: татарские силуэты, орнаменты, национальные мотивы и традиционные ремесленные техники получили новое прочтение. Коллекции показали, что культурное наследие может сочетаться с актуальной модой и становиться источником вдохновения для новых поколений дизайнеров.

Открывая показ, генеральный продюсер Volga Fashion Show Юлиана Благовская поприветствовала гостей.

«Уважаемые друзья и дорогие гости! Я приветствую вас в Казани, в новом ЦУМе – пространстве, где сохраняются традиции и рождается вдохновение. Сегодня мы собрались здесь, чтобы получать визуальное удовольствие, чувствовать момент и заряжаться положительными эмоциями», – сказала она.

Генеральный директор Центра уникального мастерства Ранко Тепавчевич отметил, что Volga Fashion Show стало одним из событий, ради которых создавался ЦУМ.

«Мы хотели, чтобы ЦУМ стал не просто точкой на карте, а живой средой, где искусство, мода и ремесла пересекаются ежедневно. И когда мы видим, как зал наполняется зрителями, а подиум становится местом диалога культур, – понимаем, что этот потенциал действительно работает», – подчеркнул Тепавчевич.

Фото: пресс-служба Volga Fashion Show

В рамках мероприятия гостям из других регионов представили татарскую культуру и народные художественные промыслы. Для участников шоу подготовили памятные подарки. Их получили бренд «Родная Котерева» из Санкт-Петербурга, московский бренд SKOLKA и дизайнер Дарья Елезова из Архангельской области (Котлас).

Кроме того, среди гостей разыграли призы от бренда «Татар мамык шәле» («Татарский пуховый платок»).

Музыкальную часть шоу дополнило выступление татарского исполнителя AZAGIR, работающего на стыке современной поп-музыки и национального звучания. Его композиции стали частью современного прочтения татарской культуры в рамках показа.

Также прошло выступление основателя музыкального проекта «Амадеус» Эльвиры Игламовой. Под живое звучание скрипки на подиум вышли модели татарстанского бренда «ЛЭЛЭ».

Фото: пресс-служба Volga Fashion Show

Еще одной частью программы стала деловая сессия совместно с Всероссийским союзом стилистов. Эксперты fashion-индустрии, стилисты, дизайнеры и представители модного бизнеса обсудили тенденции российского рынка, развитие региональных брендов, формирование персонального стиля и продвижение отечественной моды.

За два дня мероприятие посетили более 1,5 тыс. человек.