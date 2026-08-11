Электрокары подешевели на 21%: стоит ли менять машину с ДВС на «электричку»

На фоне проблем на топливном рынке продажи электрокаров в России резко пошли вверх. «Татар-информ» вместе с автоэкспертами и владельцами таких машин разобрался в плюсах и минусах покупки и выяснил, могут ли «электрички» стать полноценной заменой автомобилям с ДВС.





Продажи новых электрокаров в России за первую половину 2026 года составили чуть более 4,6 тыс., что на 4,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Российские «электрички» за год подешевели на 21%

Продажи новых электрокаров в России за первую половину 2026 года составили чуть более 4,6 тыс., согласно данным аналитического агентства «Автостат». Это на 4,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Отметим, что речь идет о чистых «электричках», а не гибридах, способных ездить еще и на привычном топливе.

При этом в начале июля случился всплеск продаж – за одну неделю продажи выросли на 80%, если сравнивать с средненедельными продажами в прошлые месяцы. Причиной, очевидно, послужила ситуация на топливном рынке России.

Что касается цен, то, по информации ассоциации «Объединение автопроизводителей России», цены на отечественные электрокары в России за прошедший год снизились сразу на 21% – с 3,1 до 2,5 млн рублей. А на китайские авто цена выросла примерно на 3% – с 7,1 до 7,3 млн рублей.

На вторичном рынке стоимость российских электромобилей в июне снизилась на 15,9% – до 1,7 млн рублей – по сравнению с июнем 2025 года. На китайские подержанные автомобили цена тоже упала, причем сильнее, чем на отечественные, – на 16,8%, до 4,4 млн рублей.

В Татарстане за полтора месяца с начала лета в 1,5 раза вырос интерес к новым автомобилям с гибридной или полностью электрической начинкой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане предложение не успевает за спросом

Если посмотреть на ситуацию в Татарстане, то, по данным Авто.ру, за полтора месяца с начала лета в 1,5 раза вырос интерес пользователей сервиса к новым автомобилям с гибридной или полностью электрической начинкой. При этом рост спроса опережает предложение, которое за то же время выросло только на 20%.

При этом в сегменте подержанных автомобилей ситуация аналогичная – отмечается всплеск спроса со стороны пользователей.

Средняя стоимость нового электромобиля в республике держится на уровне 4,2 млн рублей, что соответствует ценам прошлого года. А на вторичном рынке цена электромобиль за тот же период подросла с 2,2 до 2,3 млн рублей.

Стоимость электроэнергии в несколько раз меньше, чем стоимость бензина Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Преимущества и недостатки

Электромобили имеют как ряд преимуществ перед привычными двигателями внутреннего сгорания, так и ряд недостатков. К преимуществам можно отнести:

Дешевая зарядка

Тишина при движении

Экологичность

Простой ремонт

Недостатки:

Высокая стоимость

Малое число зарядных станций (особенно вне крупных городов)

Кратное снижение запаса хода при морозах.

Вкратце разберем каждый из пунктов, начиная с преимуществ. Стоимость электроэнергии в несколько раз меньше, чем стоимость бензина. Так, при расчете на 100 километров зарядить автомобиль обойдется в 100–300 рублей в зависимости от места зарядки. А с бензином эта сумма составит около 500 рублей на малолитражных двигателях и более 600 – на обычных.

Электродвигатель не издает практически никакого шума при движении, при этом он устроен гораздо проще ДВС, что облегчает ремонт при поломке. Кроме того, такой двигатель не образует выхлопы.

К преимуществам можно также отнести освобождение от уплаты транспортного налога в 35 регионах России, а в некоторых городах предоставляется освобождение от уплаты парковки.

Государство компенсирует до 35% стоимости, но под субсидию попадают только электромобили российской сборки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, в стране реализуют разные меры, чтобы стимулировать спрос. Например, действует программа льготного автокредитования: государство компенсирует до 35% стоимости, но не более 925 тыс. рублей. Важное условие: под субсидию попадают только электромобили российской сборки из специального перечня Минпромторга.

Что касается недостатков, то главный из них, конечно же, цена, о которой уже было сказано выше. Отметим только, что по сравнению со средними ценами на бензиновые авто стоимость выше в 1,5–3 раза, в зависимости от места сборки.

Если посмотреть карту зарядных станций в Татарстане, то видно, что большинство зарядных станций сосредоточены в крупных городах, а уже в пригородах и дальних районах их число составляет считаные единицы.

Помимо этого, ограничительным фактором является зависимость от погодных условий – при сильных морозах запас хода снижается почти вдвое, что в совокупности с малым числом зарядных станций вне городов фактически привязывает автомобиль к одной локации, блокируя дальние поездки.

Владелец электромобиля будет существенно экономить на техническом обслуживании Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Разница в цене между бензиновым и электрическим авто нивелируется за два года»

Более подробно о положительных моментах эксплуатации электромобиля «Татар-информу» рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева, которая сама ездит на электромобиле уже более 10 лет.

И самый главный плюс – существенная экономия при эксплуатации. К примеру, при зарядке от домашней сети стоимость 1 километра на электрокаре обойдется примерно в 1 рубль в зависимости от региона. Следовательно, поездка на бензиновом авто с расходом 10 литров на 100 км, будет в среднем в семь раз дороже.

Кроме того, владелец электромобиля будет существенно экономить на техническом обслуживании, так как в таком автомобиле практически нечего обсуживать. Даже масло у электрокара находится только в редукторе, и менять его нужно лишь каждые 150–200 тыс. километров.

Если взять такие крупные города как Санкт-Петербург, Москва, то вы не будете платить за парковку Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

«Следующим позитивным моментом являются меры поддержки, которые есть сейчас в России. Если взять такие крупные города, как Санкт-Петербург, Москва, то вы не будете платить за парковку, а парковка в этих городах достаточно дорога. В некоторых регионах отменен транспортный налог. Далее, если вы имеете российский автомобиль, вы можете двигаться по платным дорогам бесплатно, получив соответствующий транспондер для электромобиля российского производства изделия. А для юридических лиц, которые берут электромобили в лизинг, еще 925 тыс. на российский автомобиль компенсируется», – перечислила Гордеева.

«Чем больше вы ездите, тем быстрее окупите, потому что именно на километраже идет самая большая экономия. Но в среднем примерно за два года вы нивелируете эту разницу между стоимостью и начинаете условно зарабатывать на экономии», – добавила эксперт.

«Бензин, дизель и так далее – все это плохо влияет на здоровья населения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это здоровье людей»

Однако плюсы не ограничиваются только экономией, а затрагивают еще комфорт и безопасность водителя. По словам Гордеевой, электромобиль обеспечивает очень быстрый разгон, что не только вызывает положительные эмоции у водителя, но и позволяет чувствовать себя на дороге гораздо увереннее.

Кроме того, электромобиль тяжелее бензинового авто и гораздо более устойчив, что позволяет очень легко маневрировать при езде. «Дальше – это вход в повороты. Автомобиль тяжелый, соответственно, парусность у него низкая и он входит в повороты как влитой. Это тоже определенная доля безопасности эксплуатации автомобиля», – заявила Гордеева.

В заключение она также отметила отсутствие шума при езде и, конечно же, отсутствие выхлопов.

«Это экология, это здоровье людей. В выхлопе содержатся химические элементы от сгорания продуктов нефтепереработки и так далее и так далее. Соответственно бензин, дизель и так далее – все это дает нам заболевания и в принципе плохо влияет на здоровья населения», – заключила эксперт.

По мнению автоэксперта, приобретать электромобиль стоит, только если у вас в шаговой доступности есть зарядная станция Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как единственный авто электрокар я себе пока не представляю»

А вот по мнению автоэксперта Сергея Целикова, приобретать электромобиль стоит, только если у вас в шаговой доступности есть зарядная станция или же вы живете в собственном доме. Кроме того, такой автомобиль плохо приспособлен к дальним поездкам.

«В электрокарах что-то есть. Но только в случае, если у вас есть рядом с домом или работой свободные зарядные станции. И если вы не собираетесь на нем ездить в дальние путешествия. Ну и если у вас есть еще автомобили в семье. Как единственное авто электрокар я себе пока не представляю», – написал он в своем канале в «МАКС».

Пообщавшись с владельцами таких авто в Казани, «Татар-информ» выяснил, что проблема с зарядными станциями действительно стоит достаточно остро. Если в самом городе их насчитывается несколько десятков, то уже в пригороде найти станцию очень сложно.

«Я купил автомобиль специально для поездок по городу и считаю, что это было отличным решением. Но в другие города я выезжать не рискую – боюсь, что не найду где подзарядиться, поэтому езжу на обычной машине. В целом же покупкой доволен, даже несмотря на достаточно высокую цену», – рассказал один из владельцев электрокара.

На федеральных трассах появляется все больше зарядных станций, что открывает доступ для путешествий на электромобилях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прекрасно подходит для поездок по городу»

Автоэксперт Константин Лигачев, в свою очередь, не ставит крест на дальних поездках, так как на федеральных трассах появляется все больше зарядных станций, что открывает доступ для путешествий на электромобилях. Однако такая поездка, наверняка будет существенно дольше как из-за долгой зарядки автомобиля, так и из-за необходимости продумывать маршрут с учетом поиска зарядных станций.

«Еще одна проблема – аккумулятора «электрички» хватает в среднем на 8–10 лет, и что после этого делать с автомобилем, непонятно, так как новый аккумулятор стоит немногим меньше, чем сам автомобиль», – добавил автоэксперт.

Он также упомянул про льготы, которыми обладают владельцы электромобилей: бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога и прочее. Тем не менее автоэксперт высказал опасения, что при пресыщении рынка эти льготы могут быть отменены, что больно ударит по кошелькам владельцев «электричек».

Лигачев также признался, что сам не стал бы покупать электромобиль. Причина оказалась проста – его устраивает свое бензиновое авто, на котором он может путешествовать без ограничений. При этом он подчеркнул, что электрокар прекрасно подходит для поездок по городу.