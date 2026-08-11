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Общество 11 августа 2026 09:38

Коробченко обсудил с кадровым резервом Раиса РТ проекты для промышленности

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Коробченко обсудил с кадровым резервом Раиса РТ проекты для промышленности
Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко встретился с участниками кадрового резерва Раиса Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

На встрече директор департамента интеллектуальных бизнес-решений компании «Телеком Интеграция» Дмитрий Дроздиков представил проект цифровой платформы для унификации промышленных решений. Генеральный директор ПП «ТехВент» Адель Галямов рассказал о проекте, направленном на обеспечение промышленности кадрами.

Участники встречи обсудили возможности реализации обоих проектов в Татарстане. Олег Коробченко также дал авторам рекомендации по их доработке. Кроме того, руководителям предложили принять участие в мероприятиях, которые проводит Минпромторг республики.

В рамках кадрового резерва участники разрабатывают и реализуют проекты республиканского масштаба, а затем представляют их Раису Татарстана.

#промышленность рт #кадровый резерв рт
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