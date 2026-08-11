Минниханов осмотрел Дворец единоборств в Заинске

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Заинск посетил Дворец единоборств. На объекте сейчас завершающий этап строительных работ, сдача планируется в ближайшие дни, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Раису республики показали организацию пространства. В универсальном спортивном зале размещены спортивный, тренажерный зал, раздевалки, душевые, тренерские. Здесь будет базироваться спортивная школа «Зай», где будут готовить спортивный резерв, сборную команду Республики Татарстан и России по көрәш, вольной борьбе, греко-римской борьбе, борьбе на поясах, каратэ киокусинкай, тхэквондо и плаванию», – говорится в сообщении.