«Она кричала: «Убивают!» Хозяину базы в Самосырово запросили ограничение свободы

Ограничение свободы и запрет на содержание собак запросила прокуратура для владельца промбазы в Самосырово Иосифа Лифшица. Следствие уверено, что именно его животные насмерть загрызли женщину в поле, но адвокат настаивает – стая была бесхозной. Как прошли прения сторон и что о произошедшем думает муж погибшей женщины – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Что, она такая вкусная, что собаки должны были ее сожрать?»

Сегодня в Советском районном суде Казани завершились прения по резонансному делу хозяина производственной базы в Самосырово Иосифа Лифшица, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Напомним, в ноябре 2024 года стая из 17 собак, принадлежавших, по версии следствия, Лифшицу, растерзала 48-летнюю Жанну Хусаинову в поселке Самосырово. Женщина скончалась на месте. Прокуратура запросила для него ограничение свободы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Иосиф Лифшиц – директор ООО «Буревестник», сейчас ему 78 лет. Следствие уверено, что он содержал стаю собак как домашних животных. Они вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан, о чем мужчина знал, но игнорировал требования к содержанию домашних животных. Лифшиц содержал собак на территории своей базы, они могли самовольно и беспрепятственно покидать ее для выгула без надзора. Таким образом, хозяин животных не принимал должных мер по обеспечению безопасности граждан и создавал угрозу их жизни и здоровью.

Как следствие – 9 ноября 2024 года 17 собак вышли с территории промбазы и примерно в 60 метрах от нее напали на Хусаинову. Жительница Константиновки скончалась от множества рваных ран и укусов.

На первом судебном заседании муж погибшей Динар Хусаинов рассказывал, что последний раз видел ее в 6 утра в день трагедии. Жанна уходила на работу в магазин, оставив дочери деньги на обед. Добираться приходилось на попутках, так как семейный автомобиль Хусаиновых был неисправен. Прежде женщина никогда не ходила через поле у базы в Самосырово, хотя однажды показывала мужу эту дорогу.

Тревогу забила директор магазина. Около 9 часов она позвонила Динару и спросила, не проспала ли сотрудница. Супруг забеспокоился, вместе с дочерью они прошли весь обычный маршрут Жанны до работы, проверили каждый люк и кусты. Динар обратился к другу из МЧС с просьбой поднять сводки происшествий, но фамилия Хусаиновой в них не значилась. В тот момент он допускал, что жену могла сбить фура где-то на трассе. К поискам подключились соседки, а позже приехала и директор магазина. Она отвезла Динара в отдел полиции писать заявление.

К полю у производственной базы поисковая группа вышла уже после прочесывания всех остальных возможных участков. Хусаинов с соседками дошел до базы Лифшица. На вопрос, не видел ли он Жанну, сын хозяина базы, по словам Динара, цинично поинтересовался в ответ: «Что, у вас жена такая вкусная или сладкая, что собаки ее должны были сожрать?»

Чуть позже один из волонтеров нашел тело Жанны в 60 метрах от базы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Собаки нападали на местных и раньше

Сегодня в прениях государственный обвинитель Лилия Суркова подчеркнула: Лифшиц не предвидел, что его собаки могут убить человека, но при необходимой внимательности должен был и мог это предотвратить. К трагедии, по ее словам, привела именно преступная небрежность.

Сам подсудимый вину не признал. На протяжении всего судебного разбирательства он пытался доказать свою невиновность, в том числе способами, нарушающими порядок заседания, за что был удален из зала до конца прений. В связи с этим помощник прокурора огласила его показания, данные в ходе предварительного следствия.

По словам Лифшица, собак ему подбрасывали щенками местные жители. Убить их он не мог, так как это жестокое обращение с животными (ст. 245 Уголовного кодекса РФ, – прим. Т-и). Поэтому тратил личные деньги на питание животных, их стерилизацию и прививки. На территории стояли вольеры, где собаки грелись. В администрацию или службу отлова мужчина не обращался и настаивал, что убить человека могли только дикие собаки, но не его. Эти слова гособвинитель попросил суд оценить критически.

Главный удар по позиции подсудимого нанесли свидетели. Их показания рисовали картину многолетнего страха жителей поселка. Собаки не просто жили на базе – они терроризировали округу, а хозяин отказывался решать проблему.

«Свидетель Хакимуллина рассказывала, как летом 2023 года проезжала мимо базы на велосипеде и ее окружила стая собак. Она остановилась, слезла с велосипеда, стала звать на помощь. С базы вышел Иосиф Лифшиц и помог ей, разогнав собак. По ее словам, собаки слушались мужчину, перестали лаять и дали ей проехать», – отметила Суркова.

Похожий инцидент произошел в октябре 2023 года с другой женщиной. Она шла на собеседование, когда из открытых ворот выскочило около десятка собак, одна из которых укусила прохожую за ногу.

Соседка Жанны Хусаиновой рассказывала в суде, что когда велись поиски пропавшей женщины и волонтеры приблизились к базе, на них тоже вышла стая.

«Ко мне подошла одна собака, начала рычать. Я остановилась, не могла идти дальше. Лифшиц тогда сказал, что собаки его и они здесь живут», – процитировала слова женщины помощник прокурора.

Соседи и волонтеры, которые нашли тело первыми, также дали показания против Лифшица. Им мужчина в день трагедии также заявил, что собаки принадлежат ему, а на нескольких из них была кровь. Свидетели отдельно отмечали, что животные были грязные, худые и агрессивные.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Она успела сказать только одно слово: "Убивают!"»

Отдельно Лилия Суркова остановилась на том, что Лифшиц сознательно препятствовал отлову. Из показаний сотрудников ООО «Зооцентр» следовало, что на агрессивных собак с базы жаловались годами, однако каждый раз хозяин встречал службу отлова в штыки. Отловщик рассказывал, что еще в 2021 году приехал на базу и встретил там мужчину по имени Иосиф.

«Я увидел, что на территории находится 15–20 крупных собак, они агрессивно лаяли. Иосиф стал грубо разговаривать, прогонять меня. При этом пояснил, что собаки не бродячие, а принадлежат ему. За пять лет я три раза выезжал на базу по заявкам, но нас туда не пускали. Лифшиц говорил, что это его собаки и что это частная территория», – привела цитату гособвинитель.

Директор «Зооцентра» добавил, что даже после трагедии, когда за собаками приехали для изъятия, Лифшиц устроил скандал.

«Он минут сорок никого не пускал на базу, говорил, что собаки его и он их не отдаст», – пояснил свидетель.

Одним из самых страшных доказательств в деле стали аудиозаписи звонков на номер 112 и видео с камер наблюдения. Хронологию гибели женщины восстановили по минутам.

В 7:05 камеры на доме №130 зафиксировали, как три собаки перебегают дорогу со стороны базы и нападают на потерпевшую. В течение следующих двух минут к ним присоединились еще четыре пса. Собаки загоняли жертву обратно в поле, подальше от дороги. В 7:10 Жанна сделала первый звонок в службу спасения.

«Женщина сильно кричала. На фоне был слышен лай собак. Она кричала, что на нее напали собаки, сказала, что их десять. Кричала: „Помогите!“ Связь прервалась», – рассказывала суду оператор службы «112».

Вторая попытка дозвониться была через четыре минуты. Оператор сообщила, что в ответ на просьбу назвать адрес слышала лишь лай. Голоса женщины уже не было слышно.

«Она успела сказать лишь одно слово: "Убивают!" Больше на вопросы ответить уже не могла», – зачитала показания оператора помощник прокурора.

Судмедэкспертиза подтвердила: повреждения, от которых погибла женщина, образовались от многократных укусов. Разрывы мягких тканей, повреждение бедренной артерии и массивная кровопотеря не оставили ей шансов. Согласно экспертизе, на смывах с морды собаки под номером 14 нашли кровь, которая принадлежала Жанне Хусаиновой. А экспертиза шерсти показала, что одиннадцать волос, изъятых с одежды погибшей, имеют общую групповую принадлежность с семью собаками с базы.

«С учетом наступивших последствий – смерти молодой женщины, что является настоящей трагедией и невосполнимой утратой для семьи, в которой остались несовершеннолетняя дочь, муж, мать, сестра, – исправление подсудимого возможно только путем реального наказания. Прошу назначить Иосифу Лифшицу один год и 11 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак на 2 года и 11 месяцев», – заявила гособвинитель.

Кроме того, Лилия Суркова попросила сохранить ранее наложенный арест на имущество подсудимого до выплат по заявленным гражданским искам семьи погибшей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Собак на поле кормили все, они не были собственностью Лифшица»

Следом выступил адвокат подсудимого. Он начал с соболезнований родным Хусаиновой, однако сразу дал понять, что защита будет настаивать на полной невиновности Лифшица.

«Уголовная ответственность наступает только при доказанной вине конкретного лица. В данном деле вина Лифшица не доказана, а предъявленное обвинение построено на предположениях», – заявил адвокат.

Он обозначил три ключевых пункта обвинения, которые считает спорными, а именно – принадлежность собак Лифшицу, ненадлежащий контроль за животными и наличие прямой причинно-следственной связи между его действиями и смертью женщины.

«Согласно Федеральному закону об ответственном обращении с животными, владелец – это лицо, которому животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании. Статья 137 Гражданского кодекса РФ относит животных к объектам гражданских прав, а право собственности возникает на основании договора купли-продажи, дарения, наследования и других сделок. В деле нет ни одного такого документа – ни договоров купли-продажи, ни актов передачи, ни ветеринарных паспортов на имя Лифшица, ни сведений о чипировании», – подчеркнул защитник подсудимого.

Он также огласил справку Государственного ветеринарного объединения Казани. Согласно ей, в системе учета и идентификации животных по адресу производственной базы не зарегистрировано ни одной собаки.

«Это подтверждает: животные не были идентифицированы, не имели владельца и не состояли на учете. А значит, не принадлежали Лифшицу», – резюмировал адвокат.

Защита обратила внимание на род деятельности фирмы Лифшица – это аренда и управление недвижимостью. Никакой коммерческой деятельности по охране объектов или разведению собак она не вела. А кормили животных, по словам адвоката, не только Лифшиц, но и арендаторы, их работники, волонтеры и местные жители.

«Свидетель прямо сказал, что собак на поле кормили все, и он в том числе», – добавил защитник.

Сторона защиты настаивает – собаки были бездомными, Лифшиц не был их владельцем по закону, а значит, и обязанности по контролю за ними нести не мог.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Жанна была заботливой матерью, любящей женой, добрым человеком и ответственным работником»

После выступлений гособвинителя и стороны защиты высказался муж погибшей. Динар Хусаинов рассказал, какой была его супруга, и попросил назначить подсудимому самое строгое наказание.

«Жанна была заботливой матерью, любящей женой, добрым человеком, ответственным работником. Она погибла в 48 лет, в самом расцвете сил. Наша дочь осталась без матери», – сказал он.

По словам Хусаинова, никакое выражение сожалений со стороны подсудимого не вернут его супругу. Мужчина подчеркнул, что Лифшиц не признает вину и пытается переложить ответственность на других жителей поселка, на волонтеров и государственные службы.

«Хотя именно он должен был и обязан был контролировать своих собак. Его небрежность в содержании опасных животных напрямую привела к трагедии», – добавил он.

Муж погибшей попросил суд назначить наказание, связанное с реальным лишением свободы. Он также поддержал гражданский иск о компенсации морального вреда.

«Страдания моей дочери не имеют денежного эквивалента, но закон позволяет их оценить», – добавил он.

Завершая речь, Хусаинов выразил надежду, что приговор станет предупреждением для всех владельцев животных, чья безответственность может стоить очень дорого.

С последним словом перед судом Иосиф Лифшиц выступит через несколько дней, после чего услышит свой приговор.