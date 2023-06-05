«Вернуть свой взвод живым и здоровым»: истории бойцов, приехавших на побывку в Татарстан

Фото: «Арский вестник»

«Верим, что он вернется с победой, живой и невредимый»

Жителя Арского района Рафаэля Валиуллина (позывной «Алтай») дома в деревне Васильева Бужа ждут супруга Альфия и две дочери — четырехлетняя Сафия и шестимесячная Самира. Недавно боец побывал дома в краткосрочном отпуске, обнял родных. И вернулся на передовую.

«Я должен выполнять свой воинский долг. Вернусь... Победа будет Zа нами, Алла бирса!» — сказал он, уходя в зону специальной военной операции.

Рафаэль был мобилизован 16 октября 2022 года, а 26 октября у него родилась вторая дочь Самира. На передовой боец проявил себя отважным и решительным человеком. Был награжден медалью «За боевые отличия».

Рафаэлю 38 лет. После 8 класса он поступил в Уссурийское суворовское военное училище, потом с отличием окончил Московское высшее военное командное училище. Военную службу он начал в 2006 году в должности командира взвода пулеметно-артиллерийского батальона, а уволился в запас с должности начальника штаба мотострелкового батальона.

В 2016 году Валиуллин был отправлен в служебную командировку на территорию Украины. В феврале 2018 года отправился в служебную командировку в Сирию. В июле 2019 года уволился в запас.

«Когда в 2019 году Рафаэль уволился, решили жить в Васильевой Буже. Живем вместе с моей мамой Санией в ее доме. Когда вернулись сюда, старшей дочери Сафие было одиннадцать месяцев. Теперь ей четыре года», — рассказала супруга.

«Шестимесячная Самира пока маленькая, ничего не знает. А Сафия все понимает, говорит, что ее папа выполняет воинский долг, скучает по нему, иногда плачет. Мы все с нетерпением ждем Рафаэля и верим, что он вернется с победой, живой и невредимый, Алла бирса», — говорит супруга.



«Для каждого жителя города вы особенно дороги, у меня перед глазами картина, как мы провожали вас в зону спецоперации»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел очередную встречу с военнослужащими, приехавшими домой на время краткосрочного отпуска. Глава города поприветствовал земляков, выказал им уважение и признательность от лица жителей города.

Во время встречи он вручил медаль «За отвагу» Александру Евдокимову.

Александр был мобилизован Комсомольским военкоматом осенью прошлого года, прямо в день рождения. Сейчас он старший лейтенант, командир взвода.

«Награда очень приятна. Моя главная задача — вернуть свой взвод живым и здоровым родителям, женам и детям», — заметил офицер.

Скоро бойцам предстоит вернуться в армию, но они уедут уверенными в том, что за благополучием их семей будет следить руководство Автограда.

Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева

Наиль Магдеев уточнил, что это шестая встреча с бойцами, которые приходят в отпуск.

«Спасибо большое, что выполняете обязательство: вернуться живыми и здоровыми, — поблагодарил градоначальник. — Для каждого жителя города вы особенно дороги, у меня перед глазами картина, как мы провожали вас в зону спецоперации. Мы регулярно оказываем поддержку вашим семьям. Это оплата питания в школах, посещение детских садов. Это сумма более 500 млн рублей. Это правильное решение: в трудное время взять расходы на себя. Моральную, человеческую поддержку будем оказывать столько, сколько необходимо».

«Когда я получил письмо от ветерана, честно, испытал эмоции до дрожи просто»

Елабужанин, участвующий в специальной военной операции, навестил ветерана Кирилла Тимрякова, который отправил ему письмо в зону спецоперации. Их встреча состоялась в Елабужской Центральной районной больнице, где 97-летний участник Великой Отечественной войны проходит лечение.

Фото: из семейного архива ветерана Кирилла Тимрякова

«Когда я получил письмо от ветерана, испытал эмоции до дрожи. Это частичка истории для меня и для России в целом. <...> Мне не хотелось уходить, я старался подержать его за руку, приобнять — это такое ощущение гордости. Ветеранов Великой Отечественной войны осталось мало, их надо беречь», — поделился военнослужащий.

В письме ветеран рассказал о себе и обратился к каждому бойцу лично: «Знаю, каково тебе сейчас на передовой. Так держать там!»

Он напомнил бойцам, что они — потомки солдат-победителей, которых поддерживает вся страна. «Возвращайся домой, в семью, к родителям и детям здоровым. Я буду ждать тебя, солдат. У меня появился стимул еще пожить!» − закончил письмо ветеран.

Боец поставил цель Кириллу Степановичу — дожить до победы и даже больше — отметить 100-летний юбилей. Ветеран обещал, что справится.

Кирилл Тимряков помогает бойцам не только словом, но и делом — ежемесячно перечисляет с пенсии по 3 тыс. рублей в поддержку участников спецоперации.

«Письмо — большая ценность, и оно обращено всем, кто помогает нашим ребятам»

Приехавший в отпуск боец из Менделеевска передал главе района Радмиру Беляеву письмо с благодарностью за поддержку СВО от командования и бойцов своей войсковой части.

«Делаем это не ради благодарностей, но тем не менее для меня это письмо — большая ценность. Оно обращено всем вам, кто помогает нашим ребятам», — отметил Беляев.

От района добровольцу вручили медаль «55 лет Менделеевску». Также на встрече поговорили об отпуске, военной службе, о земляках, которые проявляют отвагу.

Поддержку солдат и их семей в Менделеевском районе продолжают оказывать общими усилиями. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, на сегодняшний день оказана помощь на 40 млн рублей по всем направлениям, включая поддержку бойцов, их семей и жителей освобожденных территорий.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Недавно менделеевские предприниматели Ленар Готин и Ильдар Габдулисламов отправили очередную гуманитарную помощь: 10 биноклей и 30 спасательных термо одеял будут распределены по полкам, где служат менделеевцы.

Мензелинцы отправили бойцам вездеход на гусеничном ходу

Жители и предприниматели Мензелинского района также собирают помощь для российских войск в зоне спецоперации. Отправляют инструменты, электрогенераторы, маскировочные сети, тепловизоры, коптеры. Еще мензелинцам удалось приобрести, отремонтировать и дооборудовать целый вездеход на гусеничном ходу.



«На этом вездеходе нет брони, он предназначен для перевозки грузов и раненых. Отправить его мы планируем одной из войсковых частей в ЛНР, где служат мобилизованные из восточных районов Татарстана», — рассказал волонтер Марат Ахатов.

Большую часть средств на покупку и восстановление вездехода пожертвовал местный предприниматель, который пожелал остаться неизвестным. Именно он нашел машину и взялся за ее ремонт, а затем помощь предпринимателю оказали и другие мензелинцы, объяснил Ахатов.

Фото: © Марат Ахатов

«Также мы передадим в зону СВО передвижной сварочный агрегат и дизельный генератор на 100 киловатт. Ну а также продукты. Все это собрано силами общественности Мензелинского района. Всем миром, всё для фронта», — говорит волонтер.

«Засыпаю и просыпаюсь с молитвой о сыновьях»

Жительница Лениногорска Татьяна Круглова проводила в зону специальной военной операции сразу двоих сыновей — Николая и Бориса. Братья были мобилизованы в октябре прошлого года с разницей в два дня. Причем Николай уехал украдкой от матери, чтобы не волновать и не расстраивать.

Фото: из семейного архива Татьяны Кругловой

«Я-то думала, что он на работе, а тут позвонил, говорит, что уже на военном полигоне Казанского танкового училища. Когда узнала об этом, даже потеряла сознание, — рассказала Татьяна Круглова. — Сейчас засыпаю и просыпаюсь с молитвой о сыновьях. Коля и Борис — мои две кровиночки, сейчас сражаются в зоне СВО за нашу мирную жизнь, за счастливое будущее наших детей, внуков».

Один из сыновей, Борис, недавно пришел в краткосрочный двухнедельный отпуск. Глаза женщины излучают материнскую любовь: «Первым делом он приехал ко мне, я приготовила солянку, домашние пельмени. А уж как увидела, обняла, не хотелось отпускать», — вспоминает она.

Фото: из семейного архива Татьяны Кругловой

Навестив мать, Борис поехал к супруге Кристине и детям. Семья проживает в своем частном доме в деревне Татарский Кандыз Бавлинского района.

Сына и дочь Борис застал на школьной линейке, посвященной последнему звонку. 9-летняя Даша и 13-летний Денис бежали к своему отцу со слезами счастья на глазах. Директор школы поздравил мобилизованного, пожелал здоровья, скорейшей Победы, а сфотографироваться с военным захотели все школьники.

За боевые заслуги, мужество и доблесть, проявленные при выполнении боевых задач, Николай и Борис награждены медалями «За отвагу».

Фото: из семейного архива Татьяны Кругловой

На вопрос: «Кто сумел воспитать в сыновьях твердость духа?», Татьяна Круглова ответила: «Отец моих мальчиков, мой супруг, Павел Степанович».

В 1978-1980 годах он проходил срочную службу в Афганистане, был десантником, поэтому сыновья с раннего детства слышали от него истории той войны, гордились военным прошлым своего папы.

«Они росли в духе патриотизма, любви к своей стране, поэтому и срочную службу прошли достойно. Повестку о мобилизации братья восприняли как должное. Отправляясь на передовую, они сказали: „Отец воевал, и мы сможем. Вернемся с Победой!“», — с гордостью за сыновей говорит Татьяна Круглова.

«Мы не сдерживали слезы радости»

В краткосрочном отпуске в родной деревне Старые Енали побывал мобилизованный военнослужащий Наиль из Апастовского района. Он привез из зоны специальной военной операции флаг, подписанный его боевыми товарищами.



«Все за меня были рады. На этом флаге сослуживцы написали названия своих районов. Этот флаг свидетельствует о нашей вере в победу. Я очень благодарен и своим односельчанам. Получили гуманитарную помощь, гостинцы из дома. Спасибо огромное», — поделился впечатлениями от отпуска Наиль.

Боец получил специальность в Апастовском профессиональном училище, работал трактористом-машинистом. Затем прошел срочную военную службу, участвовал в боевых действиях в Чечне. В настоящее время он служит на территории Херсонской области. Имеет удостоверение ветерана боевых действий.

Фото: пресс-служба Апастовского района

«Супруг приехал с цветами для меня и мамы. Радость не передать словами. Очень соскучился по семье и он сам. Мы не сдерживали слезы радости», — рассказала супруга военнослужащего Чулпан.

«Дома находиться приятно, но не выходят из головы мысли о боевых товарищах. Я очень переживаю за сослуживцев, поэтому всегда на связи с ними. Каждый из них близок мне как брат», — поделился Наиль.

Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой, Ильмиры Гареевой,

Александры Дмитриевой, Ландыш Гайнуллиной