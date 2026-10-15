Минниханов и Цивилев обсудили модернизацию энергетики Татарстана

Сегодня на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Ключевой темой стали вопросы модернизации генерирующих мощностей и электросетевого комплекса республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ. При содействии московского филиала «ТНВ».

Рустам Минниханов и Сергей Цивилев подчеркнули важность дальнейшего налаживания производства энергооборудования на предприятиях республики и процесса аттестации готовой продукции. Была отмечена необходимость формирования долгосрочного заказа.

«Сегодня важно выбирать наилучшие проектные решения, обладающие потенциалом для долгосрочного применения», – обратил внимание Сергей Цивилев.

В ходе встречи прозвучало предложение о присвоении одному из энергообъектов Татарстана имени Николая Александровича Баныкина. Это заслуженный энергетик Республики Татарстан, около 20 лет возглавлявший Заинскую ГРЭС. Он сократил сроки строительства станции, внедрил технические решения, которые позволили ускорить пуск блоков, а также впервые в отечественной практике подготовил оборудование к сжиганию высокосернистого газа.

Также Рустам Минниханов и Сергей Цивилев обсудили подготовку к форуму «ЭНЕРГОПРОМ», который пройдет в Казани в 2027 году.