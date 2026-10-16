Роспрофпром-Татарстан подвел итоги пятилетней работы

Фото: proftat.ru

XIX отчетно-выборная конференция Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности (Роспрофпром-Татарстан) состоялась сегодня в конференц-зале филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ.

В мероприятии приняли участие председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев, заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина, директора отраслевых предприятий, профсоюзные активисты, а также ветераны специальной военной операции, работающие на предприятиях отрасли.

Гузель Удачина приветствовала делегатов конференции. Она рассказала о работе татарстанского филиала Фонда «Защитники Отечества», усилиями которого ветераны спецоперации успешно социализируются и трудоустраиваются. По ее словам, на сегодня трудоустроено 73% ветеранов, причем эффективность данной работы во многом зависит от взаимодействия фонда с работодателями и профсоюзами.

Участников конференции также приветствовали Андрей Чекменев и, от лица председателя Федерации профсоюзов Татарстана Елены Кузьмичевой, Марат Гафаров. Они оба дали высокую оценку работе организации и лично ее председателю Оксане Шакировой.

Основной доклад председателя Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности Оксаны Шакировой оказался посвящен проделанной работе за отчетный период и планам на предстоящую пятилетку. В своем выступлении профлидер особое внимание уделила анализу результатов выполненной работы и имеющимся проблемам.

В настоящее время Роспрофпром-Татарстан насчитывает в своих рядах свыше 12,7 тыс. членов профсоюза, в него входят 12 первичных профсоюзных организаций предприятий оборонно-промышленного комплекса и легкой промышленности.

Выступая с отчетом, Оксана Шакирова заявила, что прошедшие пять лет прошли под знаком защиты интересов трудящихся. Работа организации была сосредоточена на ключевых задачах: от повышения зарплат и улучшения условий труда до контроля за соблюдением техники безопасности и заключения эффективных коллективных договоров.

Помимо производственных вопросов, профсоюз активно включился в социальную повестку: организация уделяет большое внимание поддержке здоровья сотрудников, работе с молодежью и оказанию помощи участникам спецоперации.

Шакирова призвала к дальнейшему всестороннему укреплению профсоюза, развитию социального партнерства, вовлечению в профсоюзные ряды, а также в активную профсоюзную деятельность молодежи.

В ходе обсуждения доклада слово взяли руководители первичных организаций. Коллеги обменялись опытом и затронули несколько важных тем: как сделать информационную работу более современной, какие программы оздоровления наиболее востребованы сегодня и как эффективнее выстраивать молодежную политику на местах.

С большим интересом участники конференции выслушали выступление генерального директора Производственного объединения «Завод имени Серго» (АО «ПОЗИС») Радика Хасанова, который поднял острые вопросы, связанные с производством и дефицитом кадров, а также с денежно-кредитной политикой банков и ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, из-за чего страдает конкурентоспособность отечественных производителей. Его целиком и полностью поддержал выступивший следом Андрей Чекменев.

Одновременно Хасанов, сам сын ветерана Великой Отечественной, подчеркнул, что отечественная оборонка – это не только бизнес, но и, прежде всего, патриотизм. «У нас в крови патриотизм, у нас в крови любовь к Отечеству», – сказал он под аплодисменты зала.

Тема патриотизма оказалась рефреом всей конференции. И место проведения, и присутствие среди делегатов ветеранов спецоперации, и сама отрасль, ставшая ключевой в стране, и даже церемония награждения, на которой помимо традиционных профсоюзных наград вручались награды из зоны спецоперации – в благодарность за помощь, в сборе которой принимает активное участие и Роспрофпром-Татарстан.

По итогам конференции председателем Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности (Роспрофпром-Татарстан) единогласно вновь избрана Оксана Шакирова. По всем вопросам повестки приняты соответствующие постановления.

Фото: proftat.ru.