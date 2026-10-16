Путин провел телефонные переговоры с Папой Римским Львом XIV

Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонные переговоры с Папой Римским Львом XIV. Ранее намеченный на вечер международный телефонный разговор главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сообщает пресс-служба Ватикана, понтифик выразил озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся в находящемся под контролем российских войск городе Алешки Херсонской области.

В связи с этим Лев XIV «призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения».

Кроме того, Папа заверил в приверженности Святого престола содействию диалогу и миру.

В свою очередь Владимир Путин в ходе диалога указал на важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей. Упомянул он и актуальность защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо прочего, Президент РФ пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Ранее у 71-летнего понтифика удалили нижнюю долю правого легкого, в которой была обнаружена злокачественная опухоль.