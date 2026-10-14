«Золотая лихорадка» Песошина: защитит ли «Стрела-Ак Барс» титул чемпиона

В эти выходные в Москве пройдет финал чемпионата России по регби. Трофей разыграют местное «Динамо» и казанская «Стрела-Ак Барс». А сегодня подопечные ДжейПи Нила провели открытую тренировку в столице Татарстана. Как команда готовится к битве за золото и какие победные традиции есть в клубе – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

«Регбистам важно на камеры выглядеть хорошо, а тренерам можно не бриться»

В этот день буквально всё располагало к хорошей открытой тренировке – команда прилетела из Красноярска в понедельник и уже успела отдохнуть, погода в Казани продолжает нас радовать (20 градусов, солнечно и небольшой ветерок), да и игроки вышли в настроении на эти занятия. Все-таки «Стрела-Ак Барс» вышла в финал и уже в это воскресенье попробует защитить свой титул чемпиона. Правда, перед тренировкой ДжейПи Нил помучил своих игроков получасовой установкой.

ДжейПи Нил Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

А сказать главному тренеру было много чего. Например, напомнить о важности пройденного пути. Так символично получилось, что в этом году казанцы почти полностью повторяют прошлогодний турнирный «маршрут». Тогда в полуфинале тоже была победа в первом матче, но поражение во втором. За одной лишь разницей – тогда играли против «Красного Яра», а в этот раз против «Енисея». Финал, как и годом ранее, предстоит против московского «Динамо». Которое наверняка за последние 365 дней стало сильнее, и точно злее. Да и реванш москвичам взять очень хочется. Новая битва предстоит уже через четыре дня.

Для казанской команды это будет своеобразная защита титула. Но она снова пройдет в столице России. А все потому что выбор площадки идет за тем клубом, который выше расположился в регулярном чемпионате.

Южноафриканский специалист сначала появился на балкончике новой арены – оттуда жестами поприветствовал пресс-атташе клуба, а потом появился у кромки поля. Был, как всегда, улыбчив и весел. Начал с главного:

«Это очень короткая неделя. Но, как и в любом виде спорта, она особенная. У нас не так много времени на подготовку к этой игре, потому что мы только в понедельник вернулись с Красноярска. И сейчас только начинаем подготовку. Будем стараться подготовиться в очень сжатые сроки», - сказал ДжейПи Нил.

Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

ДжейПи Нил признает силу «Динамо»

Про грядущего соперника сдержан. Думаю, он помнит, какую нервотрепку москвичи устроили в прошлом финале, когда все закончилось со счетом 32:30 в пользу казанского клуба. Поэтому сейчас тренер казанцев политкорректен – силу «Динамо» признает.

«Безусловно, соперник очень сильный. Проводит хороший сезон на данный момент. Серьезно готовимся к нему. Но будет важно, что касается финала – кто совершит меньше ошибок, тот будет фаворитом и заберет победу», - сказал ДжейПи Нил.

Из забавного – спросили у наставника про традиции. Например, как в хоккее – когда не бреются до конца плей-офф. ДжейПи ответил в свойственной ему ироничной манере.

«Регбисты любят хорошо выглядеть на камерах перед финалом. А тренера страшные и старые, неважно будут они бриться или нет», - сказал наставник казанцев.

Кстати, пока он общался с журналистами, успел развернуться в разные стороны и дать команду своему тренеру-аналитику – тот не мешкая начал новый виток упражнений с командой.

Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

«Арену выбирать не приходится»

Как мы уже сказали, финал пройдет в Москве, но не на полюбившейся всем «ВТБ-Арене», где казанцы добыли множество трофеев, включая прошлогодний Кубок, а на стадионе «Москвич». Причина – на футбольной арене в этот день будет проводиться матч РПЛ «Динамо» - ЦСКА. И в целом, казалось бы, нехороший знак, а с другой стороны – южноафриканский наставник казанской команды спешит всех успокоить. Дескать, условия для всех будут одинаковыми.

«В целом это обсуждалось, что есть теоретическая возможность сыграть на «ВТБ-Арене», если и мы, и они туда пройдем. Но в целом, мы играем на «Москвиче» – и это тоже неплохо, потому что это будет нейтральная арена для обоих клубов, - подчеркнул ДжейПи Нил.

А вот капитан команды, Герман Давыдов, ответил лаконично, как и полагается спортсмену:

«Мы не играли на этой арене, но нам выбирать не приходится. Будем играть на чем есть, арену выбирать не приходится», - посетовал Герман.

Из сильных сторон соперника Давыдов отметил, что это молодая и быстрая команда, но подчеркнул, что казанцы на все это ответят опытом: «У нас больше хладнокровия».

Говорил и про ответственность перед фанатами, и перед республикой, и перед самими собой: «Весь сезон идешь к этому матчу, ожидания соответствующие».

Матч за главный трофей российского регби пройдет 18 октября в Москве. Очень хочется. Чтобы в воскресенье вечером мы снова могли произнести заветное: «Стрела-Ак Барс» - чемпион России». Как и годом ранее, в Москве ждут и Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Безусловно, аппетит приходит во время еды. Куратор большого регби в республике наверняка захочет пополнить «золотой запас». И будет на матче.