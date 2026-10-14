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Общество 14 октября 2026 19:55

В Казани установят мемориальную табличку в память о погибшем бойце СВО

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» установят мемориальную табличку в Академии социального образования (АСО) в Казани в память об Азизбеке Сунатуллоеве, погибшем участнике специальной военной операции. Он был активистом татарстанского отделения организации, сообщили представители «Молодой Гвардии Единой России».

В церемонии примут участие депутат Госсовета Татарстана, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, депутат Казанской городской думы, исполнительный секретарь Казанского отделения партии «Единая Россия» Танзиля Ракова, а также представители академии и молодогвардейцы.

Сунатуллоев родился 29 апреля 1999 года. В 2017 году он переехал из Таджикистана в Казань, где окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Юриспруденция». С 2019 года он участвовал в деятельности татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России», в том числе помогал собирать и отправлять гуманитарные грузы военнослужащим и жителям новых регионов.

С ноября 2023 года по июнь 2024 года Сунатуллоев возглавлял волонтерский центр организации в Лисичанске, находящемся под шефством Татарстана. За это время местным жителям раздали более 200 тыс. порций горячего питания и передали свыше 500 тыс. литров питьевой воды. Волонтеры также помогали устранять последствия обстрелов, поддерживали пожилых людей, организовывали мероприятия для детей и занимались благоустройством детских площадок. Школьникам передали более 500 канцелярских наборов.

В июле 2024 года Азизбек отправился добровольцем в зону специальной военной операции, присоединившись к мотострелковому батальону «Батыр». В конце декабря того же года он погиб при выполнении боевого задания.

Мемориальную табличку установят в рамках проекта «Герои нашего времени. Память поколений», направленного на сохранение исторической памяти и укрепление патриотизма среди молодежи. Проект реализуется при поддержке гранта Раиса Татарстана.

#мемориальная доска #мгер
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