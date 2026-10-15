Минниханов участвует в форму «Российская энергетическая неделя» в Москве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве. Основная цель поездки – участие в IX Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Форум проходит с 14 по 16 октября в Москве. Это главная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса, а также межрегионального взаимодействия и налаживания международных связей в области энергетики. В Российской энергетической неделе ежегодно принимают участие около 7 тыс. человек из десятка стран.

Ключевая тема форума 2026 года – «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». Деловая программа включает 70 мероприятий.

В рамках Российской энергетической недели организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. Раис республики осмотрел наиболее перспективные разработки регионов страны и отметил важность отечественных инженерных решений и актуальность темы импортозамещения.

На стенде республики представлены передовые разработки татарстанских компаний. Среди них – силовые кабели для передачи больших мощностей, гибридные изоляторы, ускоряющие аварийно-восстановительные работы кабельных линий, и другие.

Также Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения между Казанским государственным энергетическим университетом и ПАО «Россети Северный Кавказ». Документ подразумевает установление долгосрочных партнерских отношений.

Затем состоялось подписание кредитного соглашения между «Татэнерго» и «ВТБ» на реализацию проектов в Татарстане. «Татэнерго» также заключило договор с Группой компаний «ЕКС» на строительство парогазовой установки на Набережночелнинской ТЭЦ.