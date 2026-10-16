Суд в Казани вынес приговор по делу о похищении человека ради выбивания долга

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В Вахитовском районном суде Казани сегодня вынесли приговор по делу Баймухаммета Агаева, Джемшита Гурбандурдыева, Ныяза Раматуллы. Их обвиняли в похищении человека, а также вымогательстве. Дело в отношении Агаева сегодня прекратили, а двух оставшихся подсудимых признали виновными.

Преступление произошло в феврале 2025 года. К Баймухаммету Агаеву обратился мужчина, который хотел выбить долг в 65 тыс. рублей у своего знакомого. К делу подключились Гурбандурдыев и Раматуллы.

Должника выманили из дома, отправив ему сообщение от некой Дианы, предложив тому покататься на машине. Мужчина на приманку клюнул, его силком вытащили из его же автомобиля, а затем, несколько раз ударив, посадили в другое авто. Жертву увезли на улицу Даурскую, после чего затащили в квартиру.

Похитители требовали у мужчины деньги, тот позвонил одному из приятелей, пытаясь взять взаймы, но тщетно. Однако спустя какое-то время в квартиру нагрянули полицейские и задержали вымогателей.

Джемшита Гурбандурдыева и Ныяза Раматуллы осудили на два года условно. В отношении Баймухаммета Агаева дело прекратили за примирением сторон. Всех троих сегодня отпустили из-под стражи в зале суда.