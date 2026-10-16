В селе Танайка в сквере Памяти установят мемориал в виде раскрытой книги

В селе Танайка Елабужского района реконструируют сквер Памяти. На обновление общественного пространства выделили 9 млн рублей по гранту главы района. Центральным элементом сквера станет новый мемориал в виде раскрытой книги, посвященный участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, сообщает «Татарстан 24».

Реконструкцию решили провести из-за плохого состояния прежнего памятника. Со временем облицовочная плитка начала разрушаться, а мемориальные таблички пришли в негодность. Сейчас старый монумент уже демонтировали, территорию спланировали и приступили к бетонным работам.

Новый мемориал будет состоять из двух символических страниц. На левой увековечат имена жителей Танайки, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Правую посвятят участникам специальной военной операции. Центральную часть памятника изготовят из гранита.

Проект разработал елабужский архитектор Александр Рыбин. В 1990-х годах он также создал проект Мемориала Памяти в исторической части Елабуги. Помимо установки нового памятника, в сквере проложат пешеходные дорожки и благоустроят территорию.

Обновление затронет и расположенный рядом памятник Ленину. Его демонтируют и перенесут немного в сторону. Завершить реконструкцию сквера Памяти планируют до конца 2026 года.