Татарстан и Индия выстраивают кадровый мост: ставка на демографию

Татарстан нуждается в замещении 360 тыс. рабочих мест за шесть лет, а Индия ежегодно выводит на рынок 7–8 млн молодых специалистов. Индийская сторона готова поставлять в регион сварщиков, водителей и электронщиков. Об этом шла речь сегодня на сессии «Рынок труда: проблемы и перспективы» Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.





Татарстан и Индия договорились о системном партнерстве в сфере трудовой миграции на бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан нуждается в замещении 360 тыс. рабочих мест за шесть лет

В России в целом и в Татарстане в частности наблюдается дефицит рабочих рук, тогда как демографический профиль Индии предлагает большой объем трудоспособных, мотивированных и квалифицированных специалистов. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Наша задача – превратить это совпадение интересов в юридически защищенное и достойное сотрудничество», – подчеркнула она.

Зарипова обозначила главные тенденции регионального рынка труда. Это сокращение доли работников в возрасте 30–39 лет; фактически нулевая безработица (около 0,18–0,19% экономически активного населения).

«На одного безработного приходится от 14 до 25 вакансий, в зависимости от региона», – заметила профильный министр.

Говоря о скрытых резервах, она сообщила, что около 191 тыс. граждан трудоспособного возраста не заняты ни в экономике, ни в учебе. Это, к примеру, домохозяйки, ищущие работу. В республике стоит задача вовлечь через переобучение, трудоустройство тех, кто освободился из-за сокращений, вернуть ушедших с рынка труда людей, обеспечить занятость людей с инвалидностью и домохозяек.

Зарипова пояснила, что иностранные работники привлекаются не вместо внутреннего резерва, а для заполнения сегментов, где внутренних ресурсов недостаточно. Дефицит кадров структурный, ежемесячная потребность превышает 50 тыс. человек. За последние пять лет в республике вовлечено дополнительно 65 тыс. человек, однако на ближайшие шесть лет потребуется замещение около 360 тыс. позиций по причине выхода на пенсию и открытия новых мест (до 96% кадрового замещения).

«Дефицит наиболее выражен там, где низкая цена труда: сервис, торговля, гостиницы, общепит. Отрасли будущего спроса включают производство оптических изделий, электроники, транспортных средств, прочего оборудования, ремонт, монтаж, электрическое оборудование, гостиничный бизнес и общепит. Здесь востребованы инженерно-технические, сервисные профессии, знание языка и образование», – объяснила министр труда РТ.

Эльмира Зарипова: ««Дефицит наиболее выражен там, где низкая цена труда: сервис, торговля, гостиницы, общепит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан выдал более 3 тыс. квот для индийских работников

Индия – крупнейший источник молодых трудовых ресурсов: ежегодно на рынок выходит 7–8 млн человек, за рубежом работают примерно 15 млн граждан Индии.

«Помимо рабочей силы страна поставляет англоязычные инженерно-технические IT-кадры, медицинский персонал, высококвалифицированных сварщиков. Индийские специалисты знакомы со стандартами российской сварки, что сближает наши подходы», – рассказала Эльмира Зарипова.

Средний возраст индийского работника – 29 лет, люди нацелены на долгосрочную карьеру.

В вузах Татарстана обучается более 1300 студентов из Индии, их число за пять лет увеличилось почти вдвое. Основные направления обучения – медицина и технические специальности. Четыре ведущих вуза имеют соглашения с индийскими университетами. Инфраструктурный фундамент укреплен открытием Генерального консульства Индии в Казани, отметила Зарипова.

Согласно ее данным, по всей России Индия после Китая – второй крупный источник визовой трудовой миграции. По республике выдано более 3 тыс. квот на этот год, оформлено 1051 разрешение на работу. Прогноз роста числа разрешений к 2027 году – до 90 тыс. по всей стране.

Привлечение кадров проводится в рамках установленных Правительством РФ квот, действует жесткое регулирование доли иностранцев в отраслях (например, строительство – до 50% на 2026 год, сельское хозяйство – до 40%).

«Обязательны соблюдение трудового законодательства РФ, официальный договор, зарплата не ниже рыночной, охрана труда, техника безопасности, миграционный учет, наличие разрешения на работу», – перечислила Зарипова.

Для въезда из Индии требуется виза, поэтому применяется особый порядок: квота и разрешение на работу. Эти рамки задают условия взаимодействия между работниками и работодателями, пояснила глава Минтруда РТ.

В вузах Татарстана обучается более 1300 студентов из Индии, их число за пять лет увеличилось почти вдвое. Фото: © «Татар-информ»

«Индия – не случайный вызов, а стратегический партнер»

Работники из Индии «не временные рабочие единицы на рынке труда Татарстана, а люди с гарантиями безопасности труда и достойной оплатой». Партнерство должно быть системным, без стихийной трудовой миграции, сказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

«Не допускается привлечение иностранной рабочей силы на режимные предприятия, высококвалифицированные цифровые и инженерные роли – здесь приоритет локальной подготовки и кадрового суверенитета страны. Для профессий, подвергающихся автоматизации (кассиры, продавцы, охранники), – переподготовка собственных кадров», – сообщила она.

Говоря о дальнейших перспективах сотрудничества, Эльмира Зарипова перечислила следующие пункты:

подбор персонала под конкретные заявки работодателей, контроль соблюдения норм закона, обязательный возврат по окончании контракта;

углубление связи вузов и предприятий: студенты, обучающиеся в российских вузах, уже знают русский язык, проходят практику и стажировку в регионе;

согласование стандартов признания квалификации (сварка, инжиниринг, медицина, IT);

адресный набор под конкретные профессии и вакансии – заявки собираются Министерством труда, рассматриваются комиссией на предмет обоснованности.

Таким образом, по оценке руководителя профильного ведомства, «Индия – не случайный вызов, а стратегический партнер с демографическими преимуществами, профильными квалификациями, потоком студентов и растущей институциональной инфраструктурой».

Сотрудничество строится вокруг защиты прав человека, внутренней стабильности рынка труда и обеспечения кадрового суверенитета страны, подчеркнула Эльмира Зарипова.

Амит Кумар: «Ограниченное владение русским языком может повлиять на эффективность коммуникации, производительность, понимание технических инструкций и соблюдение требований безопасности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индия готова поставлять в Россию сварщиков и водителей

Вопросы дефицита квалифицированных кадров и международной трудовой миграции становятся ключевыми в повестке сотрудничества России и Индии, сообщил заместитель секретаря Министерства развития навыков и предпринимательства Индии Амит Кумар.

По его словам, несоответствие имеющихся навыков рабочей силы реальным требованиям российской промышленности может привести к критическому разрыву компетенций. Особенно остро это ощущается на фоне демографических изменений. Отсутствие систематической оценки спроса по профессиям дополнительно усложняет эффективное планирование рынка труда, отметил он.

Амит Кумар выделил несколько основных проблем, мешающих эффективной интеграции иностранных работников в России. Помимо профессиональных компетенций, это языковой барьер и недостаток культурной осведомленности.

«Ограниченное владение русским языком может повлиять на эффективность коммуникации, производительность, понимание технических инструкций и соблюдение требований безопасности», – подчеркнул он.

Кроме того, информационные разрывы между работодателями и работниками порождают недоверие, так как специалисты нуждаются в четкой информации о своих правах и условиях труда.

Позитивным сдвигом в решении этих проблем стало подписание двух ключевых соглашений. Речь идет о соглашении об активизации двустороннего движения навыков и оперативном соглашении по борьбе с нелегальной миграцией, обеспечению этичных условий найма и защите прав работников.

«Индия увеличила квоту российских рабочих до 72 тысяч человек. Ценю усилия России в этой области», – отметил Амит Кумар.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Русский язык станет профессиональным навыком в Индии

Индия определила Россию как одну из приоритетных стран в рамках дорожной карты глобальной мобильности. На данный момент ведется работа по определению востребованных профессий и отраслей. Среди приоритетных направлений – строительство и транспорт.

Если говорить о конкретных специальностях, то российский рынок труда ждет техников-электронщиков, сварщиков, газорезчиков, сантехников, слесарей-монтажников, электромехаников, монтажников и водителей большегрузных автомобилей.

Для подготовки кадров в Индии действует одна из крупнейших миссий в мире. Ежегодно миллионы людей проходят обучение через сеть ITI (Институтов технического образования), а отраслевые советы обеспечивают соответствие стандартам индустрии.

Важным шагом станет создание центров Skill India, которые будут содействовать международной мобильности. Эти центры займутся консультированием кандидатов, предотъездной подготовкой и целевым обучением под конкретную страну.

Еще одно направление работы – признание языковых навыков и квалификаций.

«Когда знание языка признается навыком, это позволяет стандартизировать учебные программы и обеспечить финансирование. Русский язык также будет признан профессиональным навыком в ближайшее время», – заявил Амит Кумар.

Будущее сферы труда, по мнению индийской стороны, не ограничено государственными границами. Оно строится на партнерстве, где навыки перемещаются, а экономики растут сообща.

Ключевыми направлениями развития названы разработка совместных учебных программ, взаимное признание навыков, запуск подготовки инструкторов, а также партнерство между учебными центрами Индии и России. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в обучении русскому языку и отраслевым программам.

«Взаимодополняемость систем с дефицитом кадров в ключевых отраслях российского рынка труда создает основу прочного и перспективного партнерства», – резюмировал Амит Кумар.

Он также подчеркнул необходимость создания модели инклюзивного глобального сотрудничества в области профессионального обучения и человеческого капитала.

Участники встречи отметили, что важными направлениями сотрудничества выступают развитие системы переобучения и повышения квалификации, международная трудовая мобильность, привлечение специалистов и формирование новых профессиональных компетенций.

Организаторами сессии выступили Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ и Московская школа управления Сколково.