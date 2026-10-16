Минтруд РТ сообщил о старте конкурса-премии «Безграничные возможности»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» впервые проходит в России. Организатором проекта выступает Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Минтруда России. Об этом сообщила сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева на пресс-конференции в «Татар-информе».

По ее словам, конкурс призван поддержать людей с инвалидностью, добившихся выдающихся результатов, а также тиражировать лучшие практики инклюзии.

«Задача конкурса – показать реальные истории и поддержать людей с инвалидностью, добившихся выдающихся результатов в различных сферах жизни», – сказала Юлия Абдреева.

Конкурс-премия, по ее словам, – это не просто история успеха отдельных людей. Это возможность показать, что инвалидность – естественная часть многообразия человеческой жизни, а создание равных условий – задача, которую мы решаем сообща. Татарстан традиционно уделяет большое внимание вопросам социальной поддержки, и ведомство призывает жителей республики, организации и команды активно включиться в этот проект, заявила она.

К участию в конкурсе приглашаются сами инвалиды, их родители, НКО. Работы, представляемые на конкурс, должны быть направлены на поддержку людей с инвалидностью.

Конкурс разделен на два трека. Первый – «Люди без границ» – посвящен личным историям успеха. В его рамках предусмотрены номинации «Свой путь», «Открывая возможности», «Счастье быть вместе», «Голос перемен / Язык равенства», «Навстречу миру» и «Мечта без границ». Последняя номинация предполагает открытое голосование граждан.

Второй трек – «Норма жизни» – объединяет системные решения организаций и регионов. Он включает номинации «Открытая команда», «Культура без границ», «Образование для каждого», «Технологии возможностей», «Нужны друг другу» и «Территория равных возможностей». В последней категории смогут принять участие региональные и муниципальные команды, реализующие комплексные практики инклюзии.

В состав жюри конкурса вошли известные общественные деятели и люди, добившиеся успеха в различных сферах: Сергей Безруков, Диана Гурцкая, Маргарита Симоньян, Роман Костомаров и другие.

Прием заявок продлится с 9 октября по 30 ноября 2026 года. Региональный отбор пройдет в декабре 2026 года, а финал состоится в Москве 21–22 апреля 2027 года.