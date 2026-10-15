В Казани создали совет по увековечению памяти жертв геноцида советского народа

фото: официальный портал "Единой России"

Первое заседание регионального экспертного совета по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов состоялось в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. В эти дни там работает историко-художественная выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти», посвященная 80-летию Нюрнбергского процесса. Об этом сообщает официальный портал «Единой России».

В состав совета вошли депутат Госсовета, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов; депутат Госсовета, гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин; координатор партийного проекта «Историческая память» в РТ, замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина; первый зампредседателя реготделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Диана Тихонова; председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» в РТ, руководитель музея-мемориала Великой Отечественной войны Александр Александров; директор культурно-спортивного социально-реабилитационного центра региональной организации Всероссийского общества слепых Ирина Родионова; заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров; сопредседатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк; начальник отдела научного использования архивных документов и международных связей Госкомитета РТ по архивному делу Айсылу Галиева; начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Светлана Гилязиева, а также представители общественных организаций.

Ксения Дромняк напомнила, что понятие «геноцид советского народа» с начала года закреплено на законодательном уровне.

«Одна из ключевых задач федерального закона №74-ФЗ – передать историческую правду детям и молодежи. Тема увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны требует четкой правовой основы», – отметила сопредседатель регионального совета сторонников «Единой России».

Спикер напомнила, что в Татарстане такая основа уже создана: закон от 19 июня 2026 года №36-ЗРТ регулирует вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества, включая сохранение воинских захоронений, установку мемориальных сооружений, ведение Книги Памяти и присвоение имен погибших улицам, площадям и организациям.

«Также мы планируем создание народного музея, экспонатами которого станут личные вещи, памятные предметы тех времен, которые хранятся в семьях наших соотечественников, ведь война не обошла стороной ни одну семью нашего народа. Наша задача – собрать все эти данные и передать в музей, чтобы память жила вечно», – уточнила Ксения Дромняк.

«Факты переписывания истории, подмены понятий в последние годы становятся все более явными. Поэтому очень важно сохранить эту память, и очень важно передать вот эту боль, вот этот страх, эту угрозу, с которой столкнулись наши деды и прадеды. Современное поколение должно знать, с чем мы воюем сейчас. Пропаганда, нацизм и война на истребление, которая была 80 лет назад, все это вновь возвращается. Те же угрозы, лозунги, эмблемы, идеология и враг тот же. Спустя 80 лет, к большому сожалению, мир не сделал вывод из предыдущей войны, мы до сих пор будем под угрозой истребления, и это будет еще большей угрозой, если мы этого не будем понимать», – считает председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» в РТ, руководитель музея ВОВ Александр Александров.

По мнению депутата Госсовета Эмиля Губайдуллина, тема увековечения памяти жертв геноцида советского народа сегодня актуальна как никогда.

«Важно помнить о погибших во времена Великой Отечественной войны, о жертвах геноцида, пыток. Важно рассказать нашей молодежи, через что прошли наши прадеды и деды. Нынешнее поколение должно знать историю своего народа, чтобы не дать ошибкам прошлого повториться вновь», – считает спикер.

Участники заседания провели анализ региональных актов и подготовили предложения о порядке взаимодействия совета с органами власти, муниципалитетами, научными, архивными, музейными и общественными организациями.

В планах совета – уточнение порядка учета и сохранения сведений о жертвах геноцида, включая архивные и музейные материалы. Также планируется, что результаты работы совета будут использованы при подготовке мемориальных, образовательных и просветительских проектов.

Сегодня же был избран председатель регионального экспертного совета по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Им стал депутат Госсовета Эмиль Губайдуллин.