Средства от рака и ВИЧ: в Татарстане может появиться фармзавод за 9,5 млрд

«Новые горизонты сотрудничества» России и Индии в фармацевтике обсудили накануне на форуме «ТАЙМ» в Казани. Индийская сторона подготовила проект завода за 9,5 млрд рублей, где планирует выпускать онкологические и гормональные препараты, а также средства от ВИЧ. Чем коллег из Индии привлек Татарстан – в репортаже «Татар-информа».





«Новые горизонты сотрудничества» России и Индии в фармацевтике обсудили накануне на форуме «ТАЙМ» в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индия обеспечивает 20% мировых поставок дженериков и половину вакцин

Презентуя второй Российско-Индийский форум «ТАЙМ», председатель его оргкомитета и глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина назвала Индию «аптекой мира» и привела такие цифры: за этой страной – первое место в мире по производству дженерических лекарств, она обеспечивает 20% мировых поставок дженериков и около 50% всех вакцин. Фармацевтику Минуллина упомянула в качестве одного из перспективных направлений сотрудничества Татарстана и Индии.

«Индия – это огромный рынок. Если удастся получить парочку контрактов, то хватит на безбедное существование на долгие годы», – заявила глава АИР на брифинге в Кабмине РТ 13 октября.

А на вчерашней сессии «ТАЙМа», посвященной фармацевтике и здравоохранению, стало известно, что Индия рассматривает Татарстан как площадку для размещения крупного фармацевтического инвестпроекта.

«Среди регионов Центральной России Татарстан – наиболее перспективный. У нас уже есть ряд проектов, которые мы хотим представить Раису республики. Я надеюсь, что они будут реализованы. Мы подготовили бизнес-план, финансовый план, разработали модель. Я на 99% уверен, что проект, который мы разработали, будем развивать в Татарстане. Он абсолютно конкретный и перспективный», – сказал Почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар.

Дивеш Кумар: «У нас есть готовый проект на 9,5 млрд рублей инвестиций. Это фармацевтический завод, где мы будем производить онкологические препараты, гормональные лекарства, средства от ВИЧ и активные фармацевтические ингредиенты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему инвесторы обратили внимание на Татарстан

Г-н Кумар пояснил «Татар-информу», что речь идет о строительстве крупного фармацевтического завода.

«У нас есть готовый проект на 9,5 млрд рублей инвестиций. Это фармацевтический завод, где мы будем производить онкологические препараты, гормональные лекарства, средства от ВИЧ и активные фармацевтические ингредиенты (API)», – сообщил собеседник агентства.

В планах Дивеша Кумара – обсудить с Правительством Татарстана варианты площадок под строительство завода и льготы, которые может предоставить республика. Согласно данным презентации, реализовать проект можно с 2027 по 2030 год.

«Затем мы решим, какое место подходит лучше всего: «Алабуга», Иннополис или что-то другое. Решение пока не принято окончательно, но сам проект готов», – подчеркнул он.

Говоря о преимуществах Татарстана для индийских инвесторов, г-н Кумар отметил удачное расположение республики и то, что она может стать «окном в 150-миллионную Россию».

«Географически вы расположены в очень хорошем месте, потому что отсюда можно добраться до любой страны СНГ», – добавил он.

Айрат Назмеев: «У нас в портфеле компании порядка 130 наименований разных лекарственных средств. И сырье, и фармсубстанции – в любом случае большая доля поставляется из-за рубежа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татхимфармпрепараты» переориентировались с Европы на Индию

Фармзавод – это пока лишь планы, но Татарстан уже сотрудничает с Индией в фармацевтическом направлении. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель генерального директора «Татхимфармпрепаратов» Айрат Назмеев.

«У нас в портфеле компании порядка 130 наименований разных лекарственных средств. И сырье, и фармсубстанции – в любом случае большая доля поставляется из-за рубежа. Если раньше часть этих поставок была из Европы, то сейчас мы достаточно активно общаемся с индийскими партнерами по закупке их фармсубстанций для использования в производстве лекарственных препаратов», – сообщил он.

Назмеев добавил, что компания изучает возможности расширения портфеля индийских препаратов для производства в России, поддерживает постоянный диалог с индийскими партнерами и открыта к дальнейшему сотрудничеству.