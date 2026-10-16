В Казани пройдет III Всероссийский форум по промышленной автоматизации

III Всероссийский форум по промышленной автоматизации пройдет в Казани 20-21 октября. Мероприятие пройдет в рамках программы Минпромторга России «Код индустрии». Главной темой встречи станет развитие Национальной платформы промышленной автоматизации и единых стандартов отечественных решений для промышленности, сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших промышленных компаний, российских разработчиков программного обеспечения и оборудования, а также интеграторов. Организаторы ожидают более 300 участников.

Среди заявленных спикеров – заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак и заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев. Также выступят руководители «Газпром нефти», «Транснефти», группы компаний «Рубитех», YADRO и других организаций. К обсуждению присоединятся представители зарубежных компаний, в том числе из Китая и Бразилии.

Татарстан выбран площадкой для форума как один из ведущих промышленных регионов России. В республике развиты нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия – отрасли, которые активно используют системы промышленной автоматизации. Здесь также работают российские разработчики и производители промышленных контроллеров.

Практическую часть программы дополнит технотур на казанское предприятие «Инкомсистем».

Форум пройдет в конференц-залах отеля Korston. Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

Фото: https://max.ru/id1655141766_gos