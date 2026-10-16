Директор ЦУМа о форуме «ТАЙМ»: «Идеально вписываются деловые мероприятия»

В казанском Центре уникального мастерства проходят мероприятия Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». О том, как культурный центр принял событие не самого привычного для него формата, «Татар-информ» спросил у директора ЦУМа Ранко Тепавчевича.

«Здесь идеально вписываются деловые мероприятия, и это не наши слова, а слова участников. Мы безумно рады, что ЦУМ принимает это мероприятие», – подчеркнул руководитель центра.

Говоря об инфраструктуре ЦУМа, Тепавчевич отметил удобное размещение площадки в центре города, компактное расположение деловых залов и современный и оборудованный пресс-центр, который соответствует всем международным стандартам.

По итогам трех дней Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» можно сделать вывод, что сама площадка ЦУМа по своему оснащению и устройству словно заточена под проведение подобных деловых мероприятий.

На вопрос, может ли ЦУМ поменять свой профиль после нынешнего форума, директор площадки сказал, что культурная составляющая центра – основная.

«Основное направление – это развитие креативных индустрий. Но синергия с деловым событием – это изюминка, которая отличает ЦУМ от других площадок. Немаловажна и образовательная составляющая. Я считаю, что такие мероприятия важны для конечного укрепления статуса и раскрытия полного потенциала этого объекта», – заключил Ранко Тепавчевич.