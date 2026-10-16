Товары для геймеров, рыбалки и автомобилей стали популярнее перед Днем отца

В преддверии Дня отца, который отмечают 18 октября, Почта Mail и Леди Mail выяснили, кому россиянам сложнее всего выбирать подарки, где они ищут идеи и что мешает определиться с покупкой. Оказалось, что труднее всего угодить отцам и партнерам: на это пожаловались по 27% опрошенных. При этом большинство предпочитает практичные подарки сюрпризам и новым впечатлениям. Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

Главная проблема при выборе подарка – ощущение, что у человека уже все есть. Так ответили 30% участников опроса. Еще 26% опасаются купить ненужную вещь, 20% не знают, чего хочет получатель, а 17% затрудняются придумать что-то оригинальное. Только 7% признались, что обычно легко определяются с подарком.

Идеи для покупок россияне нередко находят в контенте о товарах. Почти половина опрошенных – 47% – хотя бы раз совершали незапланированную покупку после просмотра видео, обзора или подборки. Еще 30% сохраняли понравившиеся варианты на будущее.

При этом принять окончательное решение чаще всего помогают подробные характеристики товара – их отметили 42% респондентов. Еще 20% ориентируются на видео с демонстрацией, а 16% – на готовые подборки подарков.

При выборе презента большинство россиян руководствуется его практичностью – так поступают 41% опрошенных. Каждый четвертый, или 27%, предпочитает дарить то, о чем его попросили. Еще 20% выбирают подарки с учетом увлечений человека. Сюрпризы и новые впечатления рассматривают в качестве подарка 12% участников исследования.

Данные аналитики Почты Mail о покупках также подтверждают интерес к практичным подаркам. На первом месте среди популярных категорий оказались товары с маркетплейсов – на них приходится 34%. Еще 30% составили цифровые товары и подписки, а 16% – билеты на мероприятия.

В числе популярных категорий также оказались товары для дома и ремонта, на которые приходится 14% покупок. Средний чек в этой категории вырос на 59% и достиг 20 тыс. рублей. На электронику приходится 7%, при этом средний чек увеличился на 30% – до 17 тыс. рублей.

По данным «ВКонтакте», в преддверии Дня отца в магазинах шопсов выросла доля покупок товаров для геймеров, принадлежностей для рыбалки и автомобильных аксессуаров.

Чтобы не ошибиться с подарком, три из десяти россиян напрямую спрашивают о пожеланиях получателя. Еще 26% ищут идеи на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Каждый десятый советуется с друзьями и родственниками – такой вариант выбрали 9% опрошенных. Столько же ищут подходящие варианты через поисковые системы, тематические статьи и подборки.