Школьникам Татарстана рассказали о профессиях в сфере энергетики

Профориентационное занятие «Россия комфортная: энергетика» прошло 15 октября в школах Татарстана и других регионов России. Ученики 6–11-х классов познакомились с топливно-энергетическим комплексом страны, востребованными профессиями отрасли и возможностями профильного образования. Занятие стало частью образовательной повестки форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 14 по 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

В ходе занятия ребятам рассказали, как устроена энергетическая система страны, какую роль она играет в повседневной жизни и какие технологии сегодня меняют отрасль. Особое внимание уделили специалистам, которые обеспечивают работу электростанций, энергетических сетей, предприятий нефтегазового комплекса и других объектов энергетической инфраструктуры.

«Мы обладаем огромными запасами нефти и газа и занимаемся добычей, транспортировкой и переработкой этих энергоресурсов. Это имеет важнейшее значение для развития нашей экономики и повышения уровня жизни наших граждан. Впереди еще много интересных открытий в этой области. Нам требуется большое количество высококлассных инженеров, потому что все, что связано с нефтегазовой отраслью, – это высокотехнологичный процесс, требующий высококвалифицированных специалистов», – отметил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

В Татарстане федеральную тему дополнили региональным компонентом курса. Это позволит школьникам узнать о предприятиях топливно-энергетического комплекса республики, востребованных специальностях и возможностях профессионального развития рядом с домом.

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» реализуется для учащихся 6–11-х классов в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее». Занятие реализуется по поручению Президента России при поддержке Минпросвещения России. Оператором модели выступает Фонд гуманитарных проектов.