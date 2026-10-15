В Нижнекамске на форум «АКЧА» соберутся более 400 предпринимателей

Более 400 предпринимателей примут участие в форуме «АКЧА», который пройдет 20 октября в Центре культуры и искусств «База» в Нижнекамске. Участники обсудят развитие бизнеса, обменяются опытом и смогут найти новых партнеров.

Деловая программа начнется в 10:00 с приветствия мэра города и подписания инвестиционных соглашений. С 10:20 до 11:00 запланирована пленарная сессия с участием представителей органов власти, после которой выступят приглашенные эксперты.

Среди спикеров — кандидат экономических наук, депутат Госсовета Татарстана и основатель сети «Березка» Рузиля Тимергалиева, которая занимается бизнесом 32 года. Также практическим опытом поделятся бизнес-консультант Руслан Гилл, работающий с компаниями нефтегазового сектора России и Казахстана, и основатель IT-компании Ai-Seven Сергей Сергеев, чьи проекты собрали более 1,3 млн пользователей.

После обеденного перерыва и работы выставки, с 15:00 до 17:00, пройдет стратегическая сессия «МЕНТОР». Участники смогут разделиться на небольшие группы и вместе с экспертами проработать конкретные задачи своего бизнеса.

Состав спикеров форума продолжает формироваться. Новые имена будут добавлять в программу по мере подтверждения участия.

Форум пройдет в ЦКИ «База» по адресу: улица Лесная, 53.