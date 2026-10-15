Две «Волги» из Камских Полян восстановят для эвакуации бойцов СВО

Два автомобиля ГАЗ-24-10, переданные в дар депутату и активисту Валерию Тигру, после восстановления планируют отправить в зону специальной военной операции для эвакуации военнослужащих. Машины подарил 70-летний житель Камских Полян Ильдус Насимов.

Автомобили предстоит подготовить к работе в полевых условиях. Валерий Тигр намерен восстановить их за собственные средства. Впереди – ремонт, замена деталей и проверка технического состояния.

По словам Валерия Тигра, с учетом этих двух машин число автомобилей, переданных ему для восстановления и последующей отправки на СВО, достигнет 14. Всего, по его данным, он приобрел и отправил военнослужащим за собственные средства 47 автомобилей.

Валерий Тигр поблагодарил Ильдуса Насимова за передачу машин. Несмотря на возраст, автомобили могут получить вторую жизнь и после ремонта использоваться для выполнения задач по эвакуации бойцов.

Работа по восстановлению «Волг» уже начинается. После завершения ремонта машины планируют отправить в зону СВО, где они будут помогать военнослужащим.