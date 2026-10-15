Свыше 10 тыс. пациенток поликлиник Альметьевска прошли маммографию

Более 10 тысяч женщин прошли маммографию во время диспансеризации в поликлиниках № № 1 и 3 в Альметьевске. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Диспансеризация проводится бесплатно по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, в том числе те, которые долго могут протекать без симптомов. Маммографию необходимо проходить регулярно: с 40 до 50 лет — 1 раз в 2 года (при отсутствии жалоб), после 50 лет — ежегодно. При высоком риске (наследственность, мастопатия) — раз в год или чаще, независимо от возраста, рекомендует минздрав.

«Сегодня — Всемирный день борьбы с раком груди и мы напоминаем: маммография — один из самых эффективных методов ранней диагностики. Особенно важна она для женщин старше 40 лет — с этого возраста увеличивается риск развития рака молочной железы», — говорится в сообщении.