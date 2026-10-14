В Зеленодольске увековечили память двух погибших участников СВО

В лицее №7 имени Героя Советского Союза В. Х. Хазиева в Зеленодольске открыли мемориальную доску в память о Денисе Майорове и «Парту Героя» в честь Ивана Торицына. Оба выпускника погибли при выполнении боевых заданий в зоне СВО. Об этом сообщает ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Мемориальную доску Денису Майорову открыли 14 октября, в день его рождения. Церемония прошла в рамках республиканского проекта «Герои Нашего Времени. Память Поколений», который реализует Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» на средства гранта Раиса Татарстана.

В мероприятии участвовали депутат Государственного Совета РТ, руководитель МГЕР Татарстана Руслан Шигабуддинов, заместитель руководителя исполнительного комитета Зеленодольского района по социальным вопросам Динар Нигматуллин, депутат Совета города Зеленодольска, директор Зеленодольского медицинского колледжа Ильмира Фатыхова, военный комиссар города Зеленодольска и Зеленодольского района Ильшат Паймурзин, молодогвардейцы, родные бойца, педагоги и учащиеся.

После исполнения гимнов России и Татарстана к собравшимся обратился Руслан Шигабуддинов. Он подчеркнул важность сохранения памяти о погибших земляках.

«Сегодня Денису могло бы исполниться 39 лет. Рядом с нами его мама, сестра, учителя – люди, для которых он навсегда останется близким и дорогим человеком. Спасибо семье за возможность сохранить его историю, а педагогам – за то, что передают ее ученикам. Ко всем, кто сегодня здесь собрался, хочу обратиться с просьбой: берегите воспоминания о наших земляках, рассказывайте о них детям, поддерживайте их родных. Важно, чтобы и через много лет ребята знали, чье имя носит парта и кому посвящена мемориальная доска в их лицее», – подчеркнул Руслан Шигабуддинов.

Динар Нигматуллин отметил значение таких мероприятий для школьников.

«Сегодня мероприятие прошло очень тепло и трогательно. Надеюсь, оно затронуло каждого ученика и помогло осознать, через что проходят наши бойцы, чтобы дети продолжали жить мирной жизнью. Очень хочется, чтобы все, кто сейчас находится на передовой, вернулись домой к своим семьям живыми и здоровыми. А память о тех, кто погиб, должна быть вечной», – сказал он.

Денис Майоров родился 14 октября 1987 года в Зеленодольске. В 2003 году он окончил девять классов лицея. Педагоги запомнили его целеустремленным и ответственным учеником.В октябре 2022 года Майорова мобилизовали. Он служил командиром отделения и заместителем командира взвода, выполнял боевые задачи на территориях Луганской и Донецкой народных республик, в том числе в районах Северодонецка, Рубежного и Воеводовки. В сентябре 2023 года его наградили медалью «За боевые отличия».

4 июля 2025 года Денис Майоров погиб в стрелковом бою при выполнении боевого задания. Указом Президента России от 10 марта 2026 года он посмертно награжден орденом Мужества.

Мама военнослужащего Татьяна Равильевна поделилась воспоминаниями о сыне и поблагодарила организаторов за сохранение его имени.

«Ребенком он пришел сюда, окончил девять классов, пошел учиться дальше, но всегда оставался на связи с классным руководителем и одноклассниками. Почти три года он воевал. Были ранения, контузия, но после госпиталя он снова возвращался на передовую. Я благодарна всем за то, что имя моего сына останется в памяти учеников и учителей», – сказала она.

Ранее в лицее уже открыли «Парту Героя» в честь Дениса Майорова. Теперь память о нем увековечили и на мемориальной доске. Право открыть ее предоставили маме военнослужащего и его сестре Дарье. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

В этот же день в учебном заведении открыли «Парту Героя» в честь еще одного выпускника – Ивана Торицына. Мероприятие состоялось в рамках общественного проекта ПФО «Герои Отечества», направленного на увековечение памяти погибших защитников Отечества.

Иван Торицын родился 28 мая 1996 года в Зеленодольском районе. В 2010 году он окончил восемь классов лицея, а в 2014-м получил профессии столяра, плотника и стекольщика. После обучения работал по специальности в родном городе.

В сентябре 2024 года Торицын добровольно заключил контракт с Министерством обороны России. Он служил оператором штурмового взвода разведывательной роты 228-го гвардейского мотострелкового полка на Покровско-Авдеевском направлении. 16 октября 2024 года военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в составе штурмовой группы. Указом Президента России от 21 мая 2025 года его посмертно наградили медалью «За отвагу».

На открытии «Парты Героя» присутствовал брат военнослужащего Михаил Торицын. Он поблагодарил организаторов за сохранение памяти об Иване и получил право открыть парту. Ученики лицея подготовили музыкальные и хореографические выступления. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов.

Директор лицея Наталья Луканина отметила, что обе церемонии имеют большое значение для школьного сообщества.

«Сегодня в нашем лицее прошли два значимых мероприятия: мы открыли мемориальную доску Денису Майорову и вторую “Парту Героя” – Ивану Торицыну. Наши ученики узнают о выпускниках, которые когда-то были такими же обычными мальчишками, а затем встали на защиту Родины. Для нас важно сохранять память о них и рассказывать ребятам об их судьбах», – подчеркнула она.

Руководитель Зеленодольского местного отделения МГЕР Симеон Мирганиев сообщил, что организация намерена продолжить работу в образовательных учреждениях города.

«Такие мероприятия необходимы для нравственного воспитания молодежи. Они показывают подрастающему поколению пример, учат не оставаться в стороне и поддерживать наших военнослужащих. В этом лицее уже открыты две “Парты Героя” и одна мемориальная доска. Мы планируем продолжить работу и в других школах и лицеях Зеленодольска, вовлекая их в патриотические инициативы», – отметил он.

Всего в рамках республиканского проекта «Герои Нашего Времени. Память Поколений» открыли пять мемориальных досок. Работа по увековечению памяти погибших участников СВО продолжится.