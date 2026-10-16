Минуллина: «ТАЙМ» – самая большая в России площадка по сотрудничеству в Индией

Международный бизнес-форум «ТАЙМ» на сегодняшний день является крупнейшей площадкой в России по сотрудничеству с Индией. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Конечно, одним форумом нельзя решить вопрос увеличения товарооборота или реализации инвестиционных проектов, но это очень хорошая институциональная инфраструктурная платформа, которая позволяет коллегам знакомиться, узнавать друг друга, заводить новые прямые контакты и проводить переговоры по различным отраслям», – отметила глава АИР РТ.

Она добавила, что гости из Индии по итогам форума предложили проводить аналогичные мероприятия в их стране. Однако для этого необходимо найти достаточное число финансовых партнеров.

«Россия и СНГ представляют интерес для индийских компаний. Просто здесь нужно найти правильных партнеров. И вот наша площадка как раз на это работает», – подчеркнула Минуллина.