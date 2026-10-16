В ряде домов Приволжского и Вахитовского районов понизят давление воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани с 9:00 22 октября до 11:00 23 октября понизят давление воды в ряде домов Приволжского района. Это связано с подключением водопровода к централизованным сетям города, сообщает МУП «Водоканал».

Ограничения затронут следующие адреса:

ул. Волкова, 1/47, 2, 3;

ул. Калинина, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 6;

ул. М. Салимжанова, 1, 2а, 2в, 2г, 5, 15/8б, 15/8в, 17, 19, 21, 23, 27, 29;

ул. Николаева, 5;

ул. Ново-Песечная, 40, 44;

ул. Н. Назарбаева, 8а, 8б, 10 корп. 1, 10/92, 12, 12а, 12в, 16;

ул. Островского, 1, 38, 38а, 38а корп. 1, 42, 45/2, 51, 53, 55, 57а, 57б, 57в, 57г, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 79, 81, 81 корп. 1, 84, 85а, 86, 87, 88, 93 корп. 26/50 корп. 26, 93 корп. 27/50 корп. 27, 93/50 корп. 23, 98, 98а, 99, 100, 102, 103, 103а стр., 104, 105, 105а, 107, 110 стр., 112 стр., 114, 116;

ул. Павлюхина, 37, 41, 57, 57 корп. 1, 91, 99б, 99в;

пер. Щербаковский, 5, 7;

ул. Петербургская;

ул. Пушкина, 2/45;

ул. Спартаковская, 1, 2 корп. 1, 2, 2а, 2д, 6, 8, 12, 14, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 35, 43, 53, 87, 88а, 88б, 89;

ул. Старая, 4, 7 стр., 9/33, 17/11;

ул. Тихомирова, 1, 7, 11, 19, 31;

ул. Т. Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15, 10а, 12, 14, 14/56, 14 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 14б/56, 14в, 14г, 14д, 14е, 19а, 21, 56/15;

ул. Ульянова-Ленина, 8, 11/17, 15;

ул. Х. Такташа, 1, 2;

ул. 4-я Калининградская, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Абуладзе;

ул. Агрономическая, 112а, 128, 142;

ул. А. Казем-Бека;

ул. А. Адо;

ул. Баки Урманче, 1, 1а, 1б, 4 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11 корп. 1, 2, 3, 11а, 11б корп. 1, 2, 3, 4, 14;

ул. Безоблачная;

ул. Белые Росы;

ул. Березовая (Лесной Городок);

ул. Братьев Батталовых, 16, 20/1, 20/2, 20/3, 20 корп. 1, 2, 20а, 20а корп. 2, 22 стр., 24 стр., 27, 27 корп. 2;

ул. Брусничная;

ул. Восточная (Лесной Городок);

ул. Вячеслава Алемасова;

ул. Г. Ахунова, 2, 6, 10, 10а, 10в, 14, 16, 16а, 16а корп. 2, 16а корп. 3, 16б, 18, 20, 22, 22а;

ул. Гарифьянова, 2/1, 2а, 2б, 9а;

ул. Генерала Ерина;

ул. Лазурная;

ул. Майская, 3;

ул. Лесная (Лесной Городок);

ул. Матур;

ул. Медиков;

ул. Медицинская;

ул. Меридианная (Лесной Городок);

ул. Карбышева, 1/12, 47/1;

ул. М. Булатова, 1, 1а, 3, 5, 7;

Оренбургский тракт, 21, 22, 22а, 24а, 24б, 24в, 26а стр., 93, 95, 99, 101, 108, 108 корп. 1, 109, 128, 128в, 130, 130 корп. 1, 130а, 132/3, 132/4, 138, 138 (РКБ) корп. 2, 3, 4, 138а, 138а корп. 3, 138б, 138в, 138г, 138д, 138е, 138ж, 138з, 138и, 138к, 138л, 138м, 138н, 138р, 140а, 140б корп. 1, 140б корп. 2, 140в, 140д, 140 корп. 1, 2, 3, 140.4, 140, б1, 140 корп. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 142, 144, 144 корп. 1, 2, 7, 144а, 144а корп. 1, 144г, 146, 158/1, 158/2, 158 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 158 корп. а, б, 160, 160 корп. 1, 2, 3, 162а, 162а корп. 1, 162б, 162б корп. 2, 3, 164/1, 168, 168 корп. 2, 3, 4, 5, 168а, 172, 174, 174а, 179, 193, 195а, 203а, 207, 207 корп. 1, 207а, 209, 209а, 209б, 209в, 211, 213;

пер. Матур;

пер. Медицинский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й;

пр-кт Победы, 2, 3а, 3д, 4, 4а, 6, 6в, 6ж, 7/33, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10а/71, 12, 12а, 14, 14а, 74;

пр-кт Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Детский проезд;

Оренбургский проезд, 132, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 201а, 203, 205, 205а корп. 1, 205б, 205в, 207;

ул. Профессора Камая, 1/47, 2б, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10 корп. 1, 2, 3, 4, 12, 15, 15а, 17;

ул. Р. Гареева, 2, 4, 4а, 62, 76, 78, 78а, 78б, 90 корп. 1, 2, 3, 4, 92, 92/3, 92а, 94, 94а, 96, 98, 100, 102 корп. 1, 2, 103, 103а, 105, 105а, 105б, 107, 108, 109, 110, 110 корп. 1, 2, 111 корп. 1, 2, 113, 117, 117а, 119, 120, 120 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 125, 125/1;

ул. Р. Зорге, 34;

ул. Сиреневая;

ул. Солнечная (Лесной Городок);

ул. Столичная (Лесной Городок);

ул. Султана Габаши;

ул. Сыртлановой, 1, 5, 7, 9, 11;

тер. Военный Городок-33;

тер. Деревня Универсиады;

ул. Урманлы;

ул. Уютная;

ул. Ф. Хребтова;

ул. Ферма-2, 76, 76а, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 90, 90а, 90а корп. 1, 2, 3, 90б, 90в, 98, 98а, 98б, 98в;

ул. Х. Мавлютова, 9, 9а, 9б, 9в, 14, 14в, 14д корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14ж, 16, 16а, 16б, 16в, 16д, 16ж, 16з, 16а корп. 1, 2, 3, 17, 17/1, 17/2, 17в, 17г, 17е корп. 1, 2, 3, 24, 24а, 24б, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 50а.

В «Водоканале» принесли извинения за временные неудобства и сообщили, что приложат все усилия, чтобы завершить работы раньше установленного срока.