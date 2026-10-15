В Лаишевском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО

Новую спортивную площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО открыли на территории комплекса «Чемпион» в деревне Старая Пристань Лаишевского района. Объект осмотрел глава района Ильдус Зарипов.

На площадке установили спортивное оборудование, обустроили парковку и ограждение, провели освещение. Также выполнили планировку и озеленение территории. Благодаря освещению заниматься здесь можно и в вечернее время.

«Работы выполнены полностью. Все сделано для того, чтобы здесь было удобно и безопасно заниматься спортом. Отдельно хочу отметить: в нашем районе более 66% жителей занимаются спортом и ведут активный, здоровый образ жизни. Это результат большой работы. И такие площадки – еще один шаг вперед», – отметил Ильдус Зарипов.

В Лаишевском районе работают три спортивные школы. Новые объекты для занятий физкультурой создают в том числе благодаря государственной программе «Спорт России». Они позволяют жителям сельских населенных пунктов заниматься спортом, а детям – тренироваться и готовиться к сдаче нормативов ГТО.