news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 15 октября 2026 16:02

В Лаишевском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО

Читайте нас в
В Лаишевском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО

Новую спортивную площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО открыли на территории комплекса «Чемпион» в деревне Старая Пристань Лаишевского района. Объект осмотрел глава района Ильдус Зарипов.

На площадке установили спортивное оборудование, обустроили парковку и ограждение, провели освещение. Также выполнили планировку и озеленение территории. Благодаря освещению заниматься здесь можно и в вечернее время.

«Работы выполнены полностью. Все сделано для того, чтобы здесь было удобно и безопасно заниматься спортом. Отдельно хочу отметить: в нашем районе более 66% жителей занимаются спортом и ведут активный, здоровый образ жизни. Это результат большой работы. И такие площадки – еще один шаг вперед», – отметил Ильдус Зарипов.

В Лаишевском районе работают три спортивные школы. Новые объекты для занятий физкультурой создают в том числе благодаря государственной программе «Спорт России». Они позволяют жителям сельских населенных пунктов заниматься спортом, а детям – тренироваться и готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

#ГТО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани включили сирены во время ракетной опасности

14 октября 2026

Режим ракетной опасности ввели в Татарстане

14 октября 2026
Новости партнеров