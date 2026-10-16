Минниханов: Товарооборот РТ и Воронежской области превысил 24 млрд рублей

Товарооборот Татарстана и Воронежской области превышает 24 млрд рублей. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на встрече с делегацией региона в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В состав делегации вошли заместитель Председателя Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

Минниханов отметил, что Татарстан и Воронежская область поддерживают партнерские отношения с 1995 года, когда было заключено соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«У Татарстана и Воронежской области во многом схожая структура экономики. Это нефтехимическая промышленность, авиастроение, энергетика, радиоэлектроника, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, строительный комплекс», – сказал Раис республики.

Он также представил основные экономические показатели Татарстана. По итогам прошлого года валовой региональный продукт (ВРП) республики достиг 5,73 трлн рублей, увеличившись на 2,9%. Объем промышленного производства превысил 6,3 трлн рублей, а индекс промышленного производства вырос на 11,6%.

Валовая продукция сельского хозяйства составила 404 млрд рублей, объем строительных работ превысил 1 трлн рублей. За год в республике ввели 3,5 млн кв. метров жилья.

Кроме того, в Татарстане реализуют программы строительства и капитального ремонта социальных объектов, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства общественных пространств.

Гордеев поблагодарил принимающую сторону за теплый прием и высокий уровень организации визита. По его словам, делегация приехала, чтобы изучить опыт Татарстана в развитии экономики, социальной политики, государственного управления и работе с кадрами.